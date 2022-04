Previsioni meteo 13 aprile 2022: anticiclone protagonista

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 aprile 2022: campo di alta pressione sull’Italia, tempo stabile e temperature in ulteriore aumento

Primavera piena sull’Italia nella settimana di Pasqua grazie a un campo di alta pressione che anche in queste ore si sta rinforzando da Nord a Sud. L’attuale situazione sinottica vede infatti un promontorio anticiclonico esteso sul Mediterraneo e fino all’Europa centrale portando condizioni meteo pienamente stabili sulla Penisola Italiana. Nella giornata di oggi anche le temperature continueranno ad aumentare, con picchi fino a +20°-25°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani la situazione resterà invariata grazie alla presenza dell’anticiclone. Il tempo risulterà stabile e soleggiato per tutti i prossimi giorni, con temperature gradevoli. Questo scenario primaverile ci terrà compagnia per tutta la settimana di Pasqua, mentre a seguire non è escluso il ritorno delle piogge.

Intanto per oggi, mercoledì 13 aprile 2022, al Nord Italia al mattino velature in transito su tutti i settori, maggiori addensamenti lungo l’arco alpino. Al pomeriggio ancora nuvolosità alta in transito su tutte le regioni con maggiori addensamenti al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con molte velature in transito ed ampi spazi di sereno al Nord-Ovest.

Al Centro al mattino tempo stabile con molte velature in transito e maggiori addensamenti sui settori interni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto, con nuvolosità alta su tutti i settori, più compatta sul versante adriatico. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su coste e zone interne al mattino e poi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni, il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su gran parte della regione.

Al Sud e sulle Isole tempo stabile al mattino con velature in transito su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa, con nuvolosità alta in transito, più compatta sulle Isole Maggiori.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse al mattino e al pomeriggio su gran parte della regione; in serata i cieli saranno per lo più poco nuvolosi su coste e zone interne sempre senza fenomeni di rilievo.

Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la Penisola Italiana.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.