“Migliori nemici” su Rai 1: la trama del film

In prima serata su Rai 1 “Migliori nemici”: ecco la trama del film che racconta di razzismo e lotte civili, con Sam Rockwell e Taraji P. Henson

Un film su eventi realmente accaduti negli Stati Uniti degli anni ’70, tra le lotte per i diritti civili e il razzismo ancora troppo presente. Mercoledì 13 aprile per il ciclo “Donne straordinarie”, su Rai1 alle 21.25 andrà in onda in prima visione “Migliori nemici”, film di Robin Bissell del 2019 con Sam Rockwell, Taraji P. Henson, Wes Bentley, Anne Heche, Nick Searcy.

1971: le leggi per tutelare gli afroamericani non si applicano nella Carolina del Nord. Nella città di Durham scoppiano tumulti, causati dal rifiuto dei bianchi di accogliere studenti di colore nelle loro scuole. Per placare gli animi, si tenta la strada del dialogo: un dibattito deciderà il futuro delle istituzioni scolastiche. Si fronteggiano Ann Atwater, agguerrita attivista afroamericana, e Cp Ellis, uno dei maggiori esponenti del Ku Klux Klan locale.