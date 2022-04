Malattie infettive: Moderrna punta sui vaccini a mRNA

Moderna ha annunciato che entro il 2025 prevede di far avanzare i vaccini a mRNA contro 15 malattie infettive, tra cui HIV, malaria e tubercolosi

Moderna ha annunciato che entro il 2025 prevede di far avanzare i vaccini a mRNA contro 15 malattie infettive, tra cui HIV, malaria e tubercolosi, in studi clinici. L’azienda ha aggiunto che renderà anche la sua tecnologia mRNA disponibile ai ricercatori che lavorano su nuovi vaccini per malattie infettive emergenti e trascurate attraverso un programma chiamato mRNA Access.

“Nonostante i rapidi tempi di sviluppo del nostro vaccino COVID-19… il tributo umano del COVID-19 è stato devastante e non dobbiamo dare per scontato che la pandemia COVID-19 sarà l’ultima pandemia che avrà un impatto sulla salute globale”, ha osservato il CEO Stéphane Bancel. Le malattie infettive che Moderna sta prendendo di mira comprendono quelle identificate come il più grande rischio per la salute pubblica dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Il portafoglio clinico della casa farmaceutica include attualmente vaccini contro COVID-19, HIV, Nipah e Zika, mentre la sua nuova strategia aggiungerà vaccini contro malattie come il virus Chikungunya, Dengue, la malattia da virus Ebola e la febbre Lassa.

Moderna sta anche continuando il suo approccio di vaccino prototipo, utilizzando versioni preliminari di immunizzazioni sviluppate contro virus rappresentativi, che vengono rapidamente adattate per affrontare altri agenti patogeni correlati al fine di prepararsi per un’epidemia causata da un agente infettivo attualmente sconosciuto per causare malattie umane.

Il portafoglio ampliato è arrivato lo stesso giorno in cui Moderna si è impegnata a non applicare mai i suoi brevetti per i vaccini COVID-19 contro i produttori o per i 92 Paesi a basso e medio reddito nel Gavi COVAX Advance Market Commitment (AMC), a condizione che i vaccini prodotti siano esclusivamente per l’uso in quei Paesi. Tuttavia, l’azienda ha detto che in altri mercati, dove ha suggerito che “la fornitura di vaccini non è più una barriera all’accesso”, si aspetta che coloro che utilizzano le sue tecnologie brevettate rispettino la proprietà intellettuale.

Inoltre, la casa farmaceutica ha rivelato di aver scelto un sito in Kenya per stabilire il suo impianto di produzione, progettato per produrre vaccini a base di mRNA per l’Africa. alla fine dello scorso anno Moderna aveva annunciato che spenderà circa 500 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo impianto in Africa in grado di produrre fino a 500 milioni di dosi di vaccini a base di mRNA all’anno al livello di dose di 50mcg, ma non aveva ancora deciso una sede.