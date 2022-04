UniSAFE indaga la violenza di genere in atenei ed enti di ricerca

Al via UniSAFE, l’indagine sulla violenza di genere nelle università ed enti di ricerca: per completare il questionario occorreranno circa 20 minuti

È stato lanciato UniSAFE, il sondaggio volto a migliorare la conoscenza sulla diffusione e le caratteristiche della violenza di genere e svolto all’interno di una community, alla quale il Cnr ha aderito, costituita da 46 università e organizzazioni di ricerca di 15 Paesi europei.

La violenza di genere è abitualmente definita come la violenza rivolta verso una persona in ragione del suo genere o la violenza che colpisce persone di un genere specifico in modo sproporzionato. Non si limita quindi alla violenza contro le donne, ma può colpire tutte le persone.

Il team di ricerca UniSAFE accoglie con favore le risposte di tutti i sessi e di tutto il personale, che comprende ricercatori, tecnologi, assegnisti di ricerca e personale tecnico-amministrativo: la partecipazione a questa indagine, anche da parte di chi non ha subito direttamente violenza, contribuirà a creare prove solide e misurabili sul fenomeno persistente e spesso sotto-stimato della violenza di genere nel mondo accademico e della ricerca.

Per completare il questionario occorreranno circa 20 minuti. La partecipazione all’indagine sarà anonima e garantisce pertanto la privacy, poiché non è richiesta la comunicazione dei dati personali. Inoltre, se si desidera minimizzare ulteriormente i rischi connessi alla permanenza di tracce informatiche, seppur temporanee, relativamente alla compilazione dell’indagine, è possibile disattivare la trasmissione automatica di cookies al proprio indirizzo IP, attivare sul browser la navigazione come ospite o, ancora, compilare il questionario da un dispositivo non personale.

UniSAFE è un progetto finanziato dall’Ue che mira a sradicare la violenza di genere dal settore accademico e della ricerca. I risultati dell’indagine saranno combinati con le risultanze di uno studio qualitativo e tradotti in strumenti operativi per gli enti di ricerca e i responsabili politici.

Il progetto riconosce la natura personale e sensibile di quest’indagine e pone l’etica in prima linea nelle sue attività, rispettando i principi di integrità nella ricerca così come descritti nelle principali Carte internazionali e nelle Linee guida per l’integrità nella ricerca della Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del Cnr.

GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences è il partner che conduce il sondaggio UniSAFE e RESPONDI è il subappaltatore tecnico responsabile della rilevazione dei dati, incaricato di garantire che questi siano raccolti e archiviati mediante adeguate misure tecniche, amministrative e fisiche di sicurezza, in conformità con le normative internazionali e nazionali in materia.

I dati raccolti tramite questo sondaggio sono completamente anonimizzati, senza possibilità di re-identificare le persone, e aggregati per escludere qualsiasi potenziale violazione della riservatezza.

Al termine della rilevazione, il Cnr avrà accesso soltanto ai dati istituzionali anonimizzati e in forma aggregata. La pubblicazione e diffusione dei risultati adotterà uno stile espositivo improntato alla chiarezza, onestà, obiettività, rigore e trasparenza.

