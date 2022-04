“Perché io ho vinto” in scena al Teatro Cometa Off

Debutta in prima assoluta dal 12 al 14 aprile al Teatro Cometa Off di Roma “Perché io ho vinto”, monologo tratto dal libro di Luca Leone “Višegrad. L’odio, la morte, l’oblio”

Debutta in prima assoluta dal 12 al 14 aprile al Teatro Cometa Off di Roma ‘ PERCHE’ IO HO VINTO’, monologo tratto dal libro di Luca Leone “Višegrad. L’odio, la morte, l’oblio.” per Infinito Edizioni.

L’attrice Nela Lucic, con la regia di Luca Gaeta, mette in scena la vera storia di Bakira Hašečić, vittima di violenza durante il genocidio che si è consumato in Bosnia Erzegovina durante la guerra degli anni ’90. Bakira ha trovato poi la forza e il coraggio per il proprio riscatto nella ricerca di verità e giustizia per i crimini di guerra e le violenze commesse sulle donne.

In occasione dello spettacolo verrà presentata l’esposizione fotografica “I GIGLI DELLA BOSNIA” della fotografa Tina Tripodo nata durante il set fotografico relativo al progetto teatrale.

INFO:

ingresso: 15 € (incluso: costo biglietto+tessera+prevendita)

Teatro Cometa Off

Via Luca della Robbia, 47 Roma, 00157 Italia Telefono: 06 57284637 Sito web: www.cometaoff.it