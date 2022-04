Blake El Diablo duetta con Anima nel singolo “Onde”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming il nuovo singolo di Blake El Diablo “Onde (feat. Anima)”

Per Blake “Onde” non è altro che la visione musicale e metaforica dell’ambizione. Secondo lui siamo tutti capaci di sognare ma questo comporta sempre dei sacrifici, è facile sognare una villa in Costa Azzurra ma meno facile è sudare e faticare per potersela permettere. Nella sua metafora ci paragona tutti a delle onde che si innalzano verso il cielo ma solo alcune possono diventare tsunami e toccarlo davvero. Comunque vada ci sarà sempre una fine, il capolinea del nostro viaggio.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Una rivincita personale, una canzone che parla, di rinascita, una conferma che la gente cresce e cambia. Gocce, rivoli, onde o tsunami che siamo, la fine ci riporta sempre dove abbiamo iniziato.”

Nel videoclip di “Onde”, Blake si sfoga durante l’alba di un nuovo giorno davanti ad un lago che lo ascolta in silenzio.

Biografia

Jacopo Romano, in arte Blake el Diablo. È un artista classe 2000 Saronnese di impronta Chill Rap/Trap. La passione per la musica nasce in giovane età all’ascolto di artisti come 50cent, Kanye West e Public Enemy,che lasciano un’ impronta più Hip-Hop nell’ artista, ma anche artisti di vena più R&B tra cui Ne-Yo, Akon e vari artisti tra gli anni ’90 e primi 2000. Questo gli attribuisce una versatilità tra i generi che gli permette di sviluppare flow richiamanti entrambi i generi. Oggi è parte del collettivo YR Music Group e dopo il grande successo di Odi et Amo inizia il suo viaggio con Platinum Label pubblicando il singolo“Spicchi di Luna” e Andromeda.