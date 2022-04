A Milano torna l’evento Intranet Italia Day

Torna Intranet Italia Day, l’evento italiano dedicato alle Intranet e ai Digital Workplace: è in programma il 19 e il 20 maggio 2022, a Milano

Le intranet, spazi informativi digitali all’interno delle aziende dove aggiornarsi, collaborare e interagire, saranno le protagoniste di un evento di due giorni – in programma il 19 e il 20 maggio 2022, a Milano – per riflettere, insieme ai massimi esperti del settore, sui digital workplace del futuro. Un’occasione imperdibile per ragionare sull’innovazione e sul lavoro del futuro.

Intranet Italia Day (IID) – ideato e organizzato da Intranet Management, società parte del Gruppo Ariadne – è il primo e unico evento italiano dedicato al digital workplace, con un focus sulla progettazione, sulla governance e sulla gestione di intranet aziendali e social intranet.

Le intranet giocano infatti un ruolo di fondamentale importanza all’interno di quello che oggi viene comunemente definito, forse anche troppo superficialmente, lavoro digitale. Sono uno strumento indispensabile, per ogni tipologia di azienda, per migliorare le performance, favorire la collaborazione e aumentare il benessere dei collaboratori.

L’appuntamento, dal grande impatto innovativo, porterà sullo stesso palco tutti i professionisti coinvolti nella digital transformation delle aziende: responsabili comunicazione e marketing, HR, IT, Digital e Innovation, Intranet e Community Manager e Designer.

“Quella del prossimo maggio – dichiara Giacomo Mason, , ideatore e promotore di Intranet Italia Day (IID) – sarà la terza edizione, finalmente di nuovo in presenza, dell’evento dedicato alla community italiana dei comunicatori interni e innovatori digitali (dopo quella del 2021 ridimensionata e virtuale a causa del Covid-19). In questi due anni di pandemia tutti ci siamo accorti quanto i sistemi digitali siano vitali per la sopravvivenza di ogni impresa: un digital workplace ben fatto porta enormi benefici alle aziende, dal punto di vista economico, ma anche dell’engagement dei colleghi, perché migliora i processi, facilita la comunicazione e rende più facile la gestione dei task quotidiani di ciascuno. Una dimensione digitale interna che torneremo ad esplorare insieme ad ospiti di altissimo livello, durante Intranet Italia Day e al quale abbiamo voluto dedicare Intranet Italia Champions (IIC), un riconoscimento annuale per le aziende che hanno implementato sulla propria Intranet un’iniziativa, un contenuto, o una funzionalità innovativa e di successo”.