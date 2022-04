Dahel su YouTube con il video di “CL/NCL 2”

Dahel su YouTube con la clip di “CL/NCL 2”: il sequel del fortunato brano d’esordio CL/NCL divenuto un cult a Nuoro, città di origine dell’artista

Dopo la pubblicazione in digitale, è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di CL/NCL 2, il nuovo singolo di DAHEL – alias di Daniele Congiu, classe ‘96 – per Nepode Entertainment (distr. Believe).

CL/NCL 2, acronimo per “Ce l’hai o non ce l’hai”, è il terzo estratto dal prossimo progetto di inediti dell’artista e segue la pubblicazione dei singoli precedenti Oggi no e Love Nepo (feat. Sgribaz e Praci).

Il video del nuovo episodio, diretto da Bronis con la produzione esecutiva di Nepodent, segue concettualmente le immagini del suo prequel, CL/NCL, brano d’esordio dell’artista pubblicato nel 2019 e divenuto ormai un cult nella città d’origine di Dahel. Nella nuova clip, fra le scene che ricalcano le parole del brano, Dahel è cresciuto e si percepisce una nuova maturità, anche se il mood di vibrazioni positive è ciò che fa da filo conduttore fra i due brani, un “mood” in cui l’ascoltatore si può sempre ritrovare.

Così come suggerisce anche la cover del singolo, in cui l’artista è accompagnato da un disegno di se stesso nei panni del precedente videoclip, Dahel prosegue il suo cammino portando con sé tutto ciò che ha imparato lungo la strada in questi anni. Si aggiungono, però, nuove situazioni di vita in cui il talento e le capacità rimangono sempre la chiave per riuscire nei propri obiettivi.

Sul brano prodotto dal fedele EMDI, Dahel racconta: “Nella vita molto spesso o hai l’atteggiamento giusto nell’affrontare le cose, oppure non riuscirai a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Il secondo capitolo va oltre, descrivendo esempi di situazioni di vita nelle quali si riesce solo se se ne ha voglia davvero: come recita il titolo, o ce l’hai, o non ce l’hai”.

Il filone della produzione di Dahel prosegue coerente nella narrazione di storie di amicizia e fratellanza, in cui non manca mai un ringraziamento alle persone che gli sono intorno. La sua musica è un’ode ai legami autentici che sono spesso la sola benzina per affrontare le difficoltà. Il sound di CL/NCL 2 richiama volutamente le vibes del precedente, mentre Dahel con le sue rime a incastro sciorina pillole di verità fra una strofa e l’altra, su ritornelli dal carattere catchy e orecchiabile.