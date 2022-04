Recidivo torna con la canzone “Maschera”

Fuori “Maschera”, il nuovo singolo di Recidivo (al secolo Riccardo Rota), scritto e prodotto da Andrea Zerillo con la collaborazione artistica ed esecutiva di Raffaele Montanari

Fuori “Maschera”, il nuovo singolo di Recidivo (al secolo Riccardo Rota), scritto e prodotto da Andrea Zerillo con la collaborazione artistica ed esecutiva di Raffaele Montanari (PMS Studio – edizioni BMRG) e in feat. con Simone Baglio la cui voce dona movimento e colore al brano.

È la storia di un rapporto “in maschera”: nonostante la complicità tra i due protagonisti, alla fine si scopre che solo le loro maschere sono compatibili, non lo sono però le loro vere essenze. In realtà “Maschera” parte da qui per approfondire, più ampiamente, il vissuto del mondo giovanile, come i giovani in questo momento storico vivano la quotidianità indossando una mascherina, ormai divenuta una delle tante cose a cui si fa giocoforza l’abitudine, una parte di loro stessi. Una abitudine diventata necessità, che rende più che mai attuale il detto “gli occhi sono lo specchio dell’anima”, occorre saperli leggere, entrare nel profondo, perché alla fine le vere maschere sono quelle dell’apparenza, che ci trova ad indossare ogni giorno di fronte alle persone, che siano amici, nemici, famigliari ecc… Un riferimento pirandelliano sempre vero, oggi come ieri.

Il video, per la regia di Milo Barbieri, rappresenta visivamente l’idea centrale: protagonisti sono Recidivo ed Elisa Cisana, l’intento è quello di far trasparire la differenza di personalità che ognuno assume in base alla situazione e al contesto sociale, a tal fine il protagonista si presenta alternativamente nei panni di un angelo e di un diavolo, per porre in evidenza le estreme contraddizioni e il dualismo che caratterizzano l’essere umano, ma la maniera in cui è proposto il tema resta giocosa e ironica: Elisa dovrà scegliere quale lato di Recidivo amare e quale condannare…

Recidivo (Riccardo Rota)

Autore e compositore: Andrea Zerillo

Produttore artistico: Andrea Zerillo

Label: PMS Studio

Edizioni: BMRG

Video: regia di Milo Barbieri

Attrice protagonista: Elisa Cisana

IG: www.instagram.com/recidivofficial