Berlusconi riscende in campo: “Forza Italia fondamentale”

Berlusconi scende di nuovo in campo: “Senza Forza Italia il centrodestra non esiste”. Il leader ha parlato alla convention azzurra ‘L’Italia del futuro’ a Roma

“Una nuova discesa in campo”. Lo dice Silvio Berlusconi, intervenendo a ‘L’Italia del futuro’, la due giorni organizzata a Roma dal movimento azzurro all’Hotel Parco dei Principi. “Siamo assolutamente importanti per il futuro dell’Italia, oggi come allora – rivendica il leader forzista come riferisce la Dire (www.dire.it) -, siamo in politica perché rappresentiamo qualcosa che senza di noi non esisterebbe”.

Per Berlusconi “28 anni fa abbiamo proposto un modello di rinnovamento della politica italiana, abbiamo scritto la storia, abbiamo creato il bipolarismo, il centrodestra senza di noi non esisterebbe e non esisterebbe nel futuro”.

“SIAMO DETERMINATI E DETERMINANTI”

Il leader di Forza Italia, nonostante i sondaggi, carica la truppa azzurra: “Non siamo sconfitti. Siamo qui, più determinati e determinanti che mai. I numeri non ci soddisfano ma sono in costante ascesa“, assicura.

“EVITARE RECESSIONE E NON COLPIRE CASA E RISPARMI”

“Il nostro compito al Governo è evitare la recessione”, spiega Berlusconi dal palco de ‘L’Italia del futuro’ “Non consentiremo di mettere le mani nelle tasche degli italiani, di colpire la casa e il risparmio”. Poi un riferimento alla guerra in Ucraina e al rapporto personale con il presidente russo, Vladimir Putin: “Sono deluso e addolorato dal suo comportamento“.

“AMPIO DIBATTITO IN PARLAMENTO SULLA GIUSTIZIA”

Infine, il tema della riforma della giustizia. Ecco la posizione di Berlusconi: “Ci aspettiamo un ampio dibattito in Parlamento con l’approfondimento delle nostre osservazioni senza che venga posta la questione di fiducia”, è il messaggio del leader forzista al premier Mario Draghi.