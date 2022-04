Tramontana online con il singolo “Cedere”

Con “Cedere” il cantautore Tramontana ci spiega cosa significa abbandonarsi: il nuovo singolo è disponibile sulle piattaforme digitali

Troppo Records e Universal Music Italia presentano Cedere, secondo singolo del cantautore siciliano Tramontana che vuole trasmettere la positività del concetto di “abbandonarsi”. La produzione è stata affidata al Dj producer di fama internazionale ASCO (n.133 al mondo per Dj Mag, 73mo produttore più supportato del 2021 per 1001tracklist) mentre la supervisione artistica è di Sala.

“Chiunque nella propria vita ha almeno una volta aperto quel cassetto in cui custodisce le proprie paure, ha affrontato i propri mostri, è entrato in conflitto con se stesso. Forse la chiave è proprio cedere. Quante volte ci è capitato di inseguire qualcosa, di cercare di raggiungere degli obiettivi forzando la mano addirittura, una dinamica che molto spesso ci porta a conclusioni fallimentari o di incompletezza. Ma cosa succederebbe se cominciassimo a lasciarci andare in maniera naturale dentro il flusso della vita di tutti i giorni? Nello spontaneo scorrere delle cose? Quasi tutti, in un contesto sociale come quello che viviamo attualmente, ci siamo fatti spesso convinti del fatto che ‘cedere’ sia una parola, un’azione, che ci porta alla sconfitta, ma a volte è il ‘cedere’ di un seme che può far nascere una pianta, ed è il nostro abbandonarci nei momenti in cui è necessario che può portarci a vivere davvero” – Tramontana.

Mario Tramontata in arte Tramontana è un’artista emergente del panorama alternative/indie Italiano. Mario, classe 95′ nato a Catania, inizia a suonare la chitarra a 10 anni, ma solo recentemente, sperimentando con la composizione musicale e con la scrittura, scopre il suo talento nascosto. Spinto dagli amici a cui fa ascoltare la sua musica, decide di dedicarsi a quest’arte immergendosi nella scrittura di decine di brani, casualmente ascoltati dall’etichetta discografica Troppo Records del gruppo Visory che gli propone immediatamente un accordo per l’uscita di un EP con il supporto di Universal.

Cicatrici & Cicatrene è il brano simbolo di Tramontana, la sua prima composizione diventa anche il suo debutto nella scena musicale italiana.