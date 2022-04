Torna “Summer in Science” per gli studenti delle superiori

A giugno 2022 torna “Summer in Science” del Cnr: una full immersion nella scienza per gli studenti delle scuole superiori, iscrizioni entro il 25 aprile

Aperte le iscrizioni per partecipare a Summer in Science, un progetto scientifico che nasce dall’esigenza di fornire agli studenti italiani l’opportunità di sperimentare metodologie di apprendimento basate sull’Inquiry e sull’esperienza laboratoriale, elementi strategici per la costruzione di una visione critica e consapevole della scienza e della ricerca scientifica. Gli studenti iscritti al quarto anno delle scuole superiori italiane potranno inviare la loro candidatura entro il 25 aprile 2022 dal sito www.summerinscience.com.

La formula vincente

Summer in Science è un programma estivo di formazione intensiva organizzato dall’Associazione Adamas Scienza e dallo European Molecular Biology Laboratory (Embl) in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il programma si sviluppa nell’arco di due settimane, dal 13 al 24 giugno.

Nella prima settimana di formazione teorico/pratica, gli studenti sperimentano in prima persona, ragionando individualmente e collettivamente sulle strategie di pianificazione e conduzione degli esperimenti e sull’analisi critica dei risultati sperimentali. La seconda settimana prevede la partecipazione attiva degli studenti ai progetti di ricerca presso i laboratori dell’Embl e del Cnr.

Summer in Science è un esempio unico in Italia di scuola estiva residenziale che offre un’esperienza di ricerca full-immersion nel campo delle neuroscienze, epigenetica, genomica, biologia cellulare e molecolare.

Il programma delle due settimane è inoltre arricchito da sessioni di seminari, approfondimenti e attività di gruppo ed è immerso in un contesto di confronto e dibattito critico sui meccanismi della ricerca e della comunicazione scientifica. Il format del progetto è stato sviluppato dagli educatori scientifici di Adamas Scienza allo scopo di coinvolgere ed ispirare i partecipanti non solo a livello cognitivo e scientifico ma anche sul piano emotivo e sociale, attraverso la collaborazione e la condivisione.

Un’occasione per ricordare un grande scienziato italiano

L’edizione 2022 di Summer in Science è dedicata alla memoria del Prof. Riccardo Cortese e realizzata grazie al generoso contributo dei suoi familiari e amici.

Laureatosi in medicina presso l’Università di Napoli, Riccardo Cortese ha diretto per molti anni il programma di Gene Expression dell’Embl di Heidelberg. Tornato in Italia, è stato Direttore dell’Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare (IRBM) di Pomezia, dove ha posto le basi per lo sviluppo di trattamenti innovativi di malattie di grande impatto quali l’epatite C e l’AIDS. Tra le sue più recenti scoperte c’è lo sviluppo di un nuovo approccio alla generazione di vaccini su base adenovirale, tra cui il primo vaccino contro Ebola. Riccardo Cortese ha condotto la ricerca biotecnologica italiana ai vertici dell’eccellenza mondiale. Uomo di straordinaria intelligenza, di vasta cultura e innumerevoli interessi, si è sempre distinto per la sua attenzione alla formazione dei giovani ricercatori.

“Stavamo cercando un modo appropriato per onorare e ricordare Riccardo” dice Karen Jonkman, moglie di Riccardo Cortese. “Lui non era solo un uomo di scienza, ma aveva altre qualità uniche. Era un mentore per natura, sempre orgoglioso dei risultati dei suoi collaboratori e studenti di cui aveva piena fiducia. Summer in Science può far scattare la scintilla in alcuni giovani che si appassioneranno alla ricerca e alla scienza come Riccardo. Siamo lieti di far parte di questa iniziativa”.

Hanno inoltre contribuito alla realizzazione di Summer in Science ReiThera e Nouscom, le due Biotech co-fondate da Riccardo Cortese, eccellenze in Italia per la messa a punto e la produzione di vaccini e terapie avanzate per il cancro e la cura di malattie genetiche. Il coinvolgimento di enti pubblici e privati arricchisce il valore formativo dell’esperienza, fornendo spunti ed ispirazione per gli studenti utili all’orientamento verso una carriera scientifica.

“L’Embl è particolarmente orgoglioso di partecipare all’organizzazione di Summer in Science anche quest’anno” dice Cornelius Gross, direttore ad interim della sede italiana dell’EMBL. “E’ un programma che offre agli studenti un’esperienza scientifica a 360 gradi, e allo stesso tempo incarna tutti gli aspetti della missione di eccellenza scientifica dell’EMBL rispetto alla formazione delle nuove generazioni di leader”.

“Summer in Science è un programma immersivo, la cui visione e i cui obiettivi vanno oltre i limiti temporali dell’esperienza” spiega Tommaso Nastasi, co-fondatore di Adamas Scienza. “Il nostro scopo è costruire uno spazio di crescita e di confronto per i nostri giovani adulti e futuri cittadini, in cui mettersi in gioco e riflettere sul valore universale e collettivo dei saperi scientifici. Alla luce dei tempi che stiamo vivendo, Summer in Science offre un orizzonte di fiducia ad una generazione che ha sofferto le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. È un onore per noi potere realizzare il programma con il sostegno di chi ha conosciuto e collaborato con un grande mentore e scienziato come il Prof. Riccardo Cortese”.

