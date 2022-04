Su Rai Movie “Diana – La storia segreta di Lady D”: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Diana – La storia segreta di Lady D”. Nel ruolo della principessa di Galles, Naomi Watts

In un film, diretto da Oliver Hirschbiegel e ispirato alla biografia “Diana: Her Last Love” di Kate Snell, il racconto degli ultimi due anni di vita di Diana Spencer, principessa di Galles. “Diana – La storia segreta di Lady D”, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) sabato 9 aprile alle 21.10, prende le mosse dal 1992, quando Lady Diana Spencer e il marito Carlo avevano ammesso il fallimento del loro matrimonio e di comune accordo avevano deciso di separarsi.

Negli anni che avevano seguito l’annuncio della separazione per la giovane Diana era iniziato un periodo di profonda crisi, scandito dal flash ossessivo dei paparazzi e dall’ammirazione sempre crescente delle masse, in netto contrasto con la diffidenza dal palazzo reale. Nel 1995 però, durante una visita all’ospedale Royal Brompton per confortare un amico dopo un intervento al cuore, la principessa incontra Hasnat Kahn, un affascinante cardiochirurgo di origine pakistana.

Il film è interpretato dall’attrice Naomi Watts, inglese di nascita e due volte candidata agli Oscar, nel ruolo di Lady D. Accanto a lei, nei panni del cardiochirurgo Hasnat Khan, l’attore Naveen Andrews. Completano il cast gli attori inglesi Douglas Hodge, Geraldine James, Charles Edwards e Juliet Stevenson.