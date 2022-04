Studio spiega come le statine inibiscono le metastasi

Un gruppo di ricercatori ha descritto su “Clinical and Translational Medicine” come le statine inibiscono le metastasi

Un team guidato da Ulrike Stein dell’Experimental and Clinical Research Center (ECRC) – istituzione congiunta del Centro Max Delbrück per la medicina molecolare dell’Associazione Helmholtz (MDC) e Charité – Universitätsmedizin Berlin – ha descritto su “Clinical and Translational Medicine” come le statine inibiscono le metastasi.

I malati di cancro raramente muoiono per il tumore primario, ma piuttosto per le metastasi – anche dopo un intervento chirurgico al tumore di successo, spiegano i ricercatori.

Questo perché le cellule tumorali a volte si diffondono ad altre parti del corpo all’inizio della malattia, quando il tumore è ancora molto piccolo e potrebbe non essere stato ancora scoperto. Per fare questo devono staccarsi dalla matrice extracellulare e migrare nei vasi linfatici vicini o nei vasi sanguigni che li trasportano in nuovi tessuti, dove si depositano e proliferano.

L’inibizione dell’espressione del gene MACC1

Comprendere i meccanismi molecolari delle metastasi è quindi un pezzo chiave del puzzle nella lotta contro il cancro. Più di dieci anni fa, la professoressa Ulrike Stein e il suo laboratorio presso l’ECRC sono stati in grado di scoprire un importante motore di questo processo nel cancro del colon-retto umano: il gene delle metastasi associate al cancro del colon 1 (MACC1).

Quando le cellule tumorali esprimono MACC1, la loro capacità di proliferare, muoversi nel corpo e invadere altri tessuti è aumentata. «Molti tipi di tumori si diffondono solo in pazienti con alta espressione di MACC1» spiegano Stein e colleghi.

Il ruolo di MACC1 come fattore chiave e biomarcatore della crescita tumorale e delle metastasi – non solo nel cancro del colon-retto, ma in più di 20 tumori solidi come il cancro gastrico, epatico e mammario – è stato da allora studiato da molti altri ricercatori in tutto il mondo e confermato in oltre 300 pubblicazioni.

Blocco ai secondarismi mediante ipocolesterolemizzanti

Ora, insieme al Dr. Robert Preißner di Charité, Stein ha scoperto cosa potrebbe interrompere la progressione metastatica in questi casi: le statine, che sono ampiamente prescritte come farmaci che abbassano il colesterolo, inibiscono l’espressione di MACC1 nelle cellule tumorali.

Nella loro ricerca di inibitori MACC1, i ricercatori hanno condotto uno screening farmacologico ad alto rendimento con i colleghi dell’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) di Heidelberg (Germania). Si sono focalizzati in modo indipendente sulle statine.

Hanno testato questa scoperta su varie linee cellulari tumorali, con risultati favorevoli: tutti e sette i farmaci testati hanno ridotto l’espressione di MACC1 nelle cellule, ma a vari livelli. Gli scienziati hanno quindi somministrato gli inibitori del colesterolo a topi geneticamente modificati con aumento dell’espressione di MACC1.

Questo ha quasi completamente soppresso la formazione di tumori e metastasi negli animali. «Ciò che è particolarmente notevole è che i benefici sono continuati negli animali anche dopo aver ridotto la dose rispetto alla quantità che gli esseri umani normalmente ingeriscono» segnalano Stein e colleghi.

Correlazione accertata, ora occorrono studi clinici confermativi

Robert Preißner e gli scienziati dell’Università della Virginia hanno anche esaminato i dati su un totale di 300.000 pazienti a cui erano state prescritte statine. Questa analisi ha trovato una correlazione: «I pazienti che assumevano statine avevano solo la metà dell’incidenza del cancro rispetto alla popolazione generale» riferisce Preißner.

Stein sconsiglia di assumere statine come misura preventiva senza consultare un medico e aver controllato i livelli lipidici, in modo da garantire che non si verifichino gravi effetti collaterali. «Siamo ancora all’inizio» sottolinea. «Le linee cellulari e i topi non sono esseri umani, quindi non possiamo trasferire direttamente i risultati».

Gli studi sperimentali e l’analisi retrospettiva dei dati saranno ora seguiti da uno studio clinico, dice. Solo dopo sarà possibile dire con certezza se le statine effettivamente prevengono o riducono le metastasi nei pazienti con alta espressione di MACC1.

