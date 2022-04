Moda artigianale online con GoDaddy: l’esperienza della sartoria milanese Civico5 per un nuovo modo di fare acquisti sul web

La pandemia ha permesso di riscoprire l’importanza del ruolo svolto dai piccoli commercianti e dagli artigiani che si affiancano alle insegne della grande distribuzione organizzata. Queste piccole realtà sono nate da passioni genuine e si stanno affermando sempre di più, anche grazie al supporto del digitale e della tecnologia.

Aiutare le piccole e medie imprese e rispondere a nuove tendenze di consumo è una delle principali attività di GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), l’azienda che supporta gli imprenditori di tutti giorni per far crescere il loro business online e che ha recentemente lanciato la soluzione E-Commerce per consentire anche ai piccoli commercianti di aprire facilmente un negozio online. È il caso di Civico5, una piccola e originale sartoria milanese nata dall’idea di due amiche – Iolanda e Marta – accomunate dalla passione per la tradizione sartoriale italiana e dal desiderio di tornare a una moda più etica e sostenibile.

Soprattutto nel settore dell’abbigliamento, l’e-commerce continua a crescere. Nel 2021, infatti, il comparto è stato quello più performante sotto il profilo degli acquisti digitali: ben il 68% di utenti ha fatto un acquisto di abbigliamento, calzature o accessori online, nel 2020 questa percentuale si fermava al 40%.[2]

Il desiderio delle founder della sartoria era quello di lasciare un segno e un contributo al Made in Italy recuperando e valorizzando il ruolo e la tradizione della sartoria e artigianalità italiana. Per Civico5, i prodotti e i servizi di GoDaddy sono stati il punto di svolta che ha permesso al business di acquisire nuovi clienti nonostante il periodo di chiusure durante il lockdown. GoDaddy E-Store è particolarmente facile da usare, chiunque – anche senza particolari competenze tecniche – ha la possibilità di creare un sito e-commerce multilingua. Si può scegliere tra differenti layout disponibili, caricare un catalogo prodotti e un relativo listino prezzi, gestire i tempi di consegna e abilitare il carrello con i più diffusi sistemi di pagamento in un ambiente completamente protetto. La soluzione permette inoltre ai clienti di vendere direttamente su Facebook e Instagram.

Con la Digital Marketing Suite di GoDaddy, inoltre, è possibile creare contenuti brandizzati, gestire le pagine social, pianificare e pubblicare i post, creare e inviare campagne di email marketing e monitorare il successo delle campagne da un unico posto.

“Ormai ognuno di noi ha tutto a portata di click. Secondo i dati emersi dal nostro Osservatorio Piccole Imprese 2021, il 54% delle imprese italiane ritiene di aver raggiunto un livello di digitalizzazione più alto nel corso degli ultimi due anni, superando le aziende francesi, spagnole e tedesche, per fare un paragone.” Afferma Gianluca Stamerra, GoDaddy Senior Director Southern Europe. “Si è vista, inoltre, un’accelerazione della penetrazione degli strumenti di marketing digitale nelle piccole imprese italiane, soprattutto in quei settori che prima si affidavano quasi interamente ai canali di vendita fisici, come il retail, la piccola ristorazione, i negozi di alimentari e artigianato. Sempre secondo i dati del report, il 62% delle piccole imprese italiane possiede un sito web, di queste il 71% svolge attività di marketing e promozione attraverso il proprio sito o i propri canali social media.”

“Con Civico5, il nostro principale obiettivo era quello di poter realizzare capi di abbigliamento che ci rappresentassero e che soprattutto potessero contribuire alla salvaguardia del nostro ecosistema. Inoltre, cerchiamo sempre di trovare le soluzioni migliori per andare incontro ai nostri clienti e la scelta di GoDaddy per la creazione del nostro sito web non poteva che essere una di queste.” Commentano Iolanda Tarantino e Marta Dmytryshyn, founder della sartoria Civico5. “Gli strumenti digitali di GoDaddy sono stati fondamentali non solo per far conoscere il nostro business, ma anche per mantenere il rapporto con i clienti durante la difficile fase del lockdown.”

