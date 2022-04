Il tour di Shade parte da Monfalcone

Shade torna finalmente in giro per l’Italia in occasione di un djset Tour dal calendario in continuo aggiornamento: prima data a Monfalcone

Shade torna finalmente in giro per l’Italia in occasione di un djset Tour dal calendario in continuo aggiornamento. A partire da aprile, il rapper e artista poliedrico porterà la sua musica e tutta la sua energia per tante imperdibili tappe. Ecco i primi appuntamenti confermati:

SHADE

9 aprile – Teatro Comunale – Monfalcone (GO)

24 aprile – Hangar Club – Foligno (PG)

10 giugno – Castelfolk – Villa Lagarina (TN)

23 giugno – Youth Festival – Sassuolo (MO)

25 giugno – SunFlowerFestival – Codogno (LO)

2 luglio – Strange Days Festival – Monteflavio (RM)

30 luglio – Fortuna Music Awards – Palestrina (RM)

13 agosto – Ferragosto Dorgalese – Dorgali (NU)

15 agosto – Piazza Regina Elena – Delianuova (RC)

Info su www.bpmconcerti.com

2theBeat nel 2005. Nato a Torino nel 1987 da padre tarantino e madre foggiana, a sedici anni si fa conoscere nella scena hip hop italiana partecipando a diverse competizioni e vincendo per due volte la selezione piemontese del Tecniche Perfette, arrivando inoltre al death match dinel 2005. Nel 2011 si aggiudica la prima tappa dello Zelig Urban Talent, comparendo in seguito a Zelig LAB cabaret. Due anni più tardi partecipa e vince al programma televisivo MTV Spit condotto da Marracash, aggiudicandosi il titolo in finale contro Nitro. Nello stesso anno ha inoltre prestato la voce a un personaggio di South Park, ma è solo una delle tante collaborazioni come doppiatore, famosi anche i doppiaggi su piattaforme come Amazon Prime, Netflix e Yamato. Ottiene il suo primo disco di platino con il brano “Bene ma non benissimo”, che raggiunge il notevole traguardo di 22 milioni di visualizzazioni su YouTube e viene certificato doppio disco di platino del gennaio 2018. Il 17 novembre de 2017 viene distribuito il singolo “Irraggiungibile”, cantato in duetto con Federica Carta, che diventa triplo disco di platino. Nello stesso anno collabora anche con Benji & Fede alla realizzazione del brano “On Demand”. Nel 2019 partecipa al 69º Festival di Sanremo in coppia con Federica Carta con il brano “Senza farlo apposta”, che diventa presto la terza canzone più venduta nella settimana del festival. L’11 giugno 2020 annuncia l’uscita del brano “Autostop”, doppio disco di platino. Il 1º Giugno 2021 è stato reso disponibile il singolo “In un’ora”, divenuta sigla del programma televisivo Love Island condotto da Giulia de Lellis, diventato anch’esso disco di platino.