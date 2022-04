Il Porsche Club GT sarà di scena al PEC Franciacorta: il 28-29 maggio la seconda tappa stagionale si disputerà al nuovo e prestigioso Porsche Experience Center

Scocca l’ora del primo round del Porsche Club GT 2022 al Mugello il 9-10 aprile. L’elenco iscritti della terza edizione dell’adrenalinico monomarca lanciato dal Porsche Club Umbria con protagoniste le Porsche da corsa e stradali di ogni tipologia ed età è in fase di definizione e presenta qualità e numeri elevatiu, ma per piloti e team c’è già una grande novità in arrivo in occasione della seconda prova stagionale, inizialmente prevista a Monza e che invece si terrà il 28-29 maggio al Porsche Experience Center Franciacorta, il più grande al mondo e “casa” naturale per tutti i porschisti.

A seguito dell’annullamento del weekend di Monza, in un primo momento inserito nel calendario del Gruppo Peroni Race, con il quale continua spedita la partnership, il Porsche Club GT ha immediatamente provveduto alla ricerca di una nuova location che potesse ospitare le supersfide della serie nazionale: “Con il comitato, che ringrazio – commenta Diego Locanto, presidente del Porsche Club Umbria –, abbiamo subito preso in mano la situazione, trovando la soluzione ideale e riuscendo a mantenere la data di fine maggio. Per il nostro campionato è motivo d’onore e prestigio approdare al Porsche Experience Center Franciacorta, fra l’altro in esclusiva, con tante novità e attrazioni in più rispetto a un ‘normale’ weekend di gara e con molto più tempo a disposizione dei piloti per girare in pista. Il programma sarà particolarmente interessante”.

Il Porsche Club GT farà per la prima volta visita al nuovo e prestigioso PEC Franciacorta, inaugurato da Porsche e Porsche Italia nel settembre scorso. Il programma del 28-29 maggio è in fase di definizione. Mancano pochi dettagli, ma in scaletta è già stata inserita una gara di kart in esclusiva e totalmente a carico del Porsche Club GT al sabato pomeriggio. La domenica sarà interamente dedicata alle attività esclusive in pista, con prove e gare di campionato, sessioni specifiche aggiuntive e una spettacolare gara mini-endurance a squadre.

Calendario Porsche Club GT 2022: 9-10 aprile Mugello; 28-29 maggio PEC Franciacorta; 18-19 giugno Misano; 10-11 settembre Vallelunga; 15-16 ottobre Mugello; ; 5-6 novembre Misano (Porsche Club GT Festival)