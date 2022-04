Gli Imagine Dragons tornano con il brano “Bones”

Gli IMAGINE DRAGONS pubblicano il loro nuovo singolo “Bones”, il primo estratto dalla loro prossima uscita Mercury – Act 2

Dopo l’incredibile successo del singolo “Enemy”, certificato ORO in Italia e tra i brani più trasmessi in radio nel nostro Paese, gli IMAGINE DRAGONS pubblicano il loro nuovo singolo “Bones”, il primo estratto dalla loro prossima uscita Mercury – Act 2. Il brano si presenta come un’analisi potente della vita e della morte e che esplode su un ritornello che entra subito in testa e che celebra la scintilla intangibile illumina ognuno di noi.

“Bones è una riflessione sulla mia costante ossessione riguardo la finalità e fragilità della vita” – racconta il frontman degli Imagine Dragons, Dan Reynolds. “Sono sempre alla ricerca di un’evidenza che mi convinca che c’è di più e che la vita è davvero eterna in un certo senso. Siccome devo ancora trovare una prova di ciò, cerco almeno di sognare attraverso una canzone che cosa significherebbe vincere la morte”.

Il brano è stato prodotto dal duo svedese Mattman & Robin (Nick Jonas, Celeste), fautori anche di “Enemy” e di altri due brani contenuti nel precedente disco dei Dragons, Mercury – Act 1. “Bones” è stata mixata da Serban Ghenea, trionfatore ai Grammy Awards per ben 14 volte.

Gli Imagine Dragons hanno collaborato con il super produttore Rick Rubin per Mercury – Act 1, che ha debuttato nella top10 della Billboard 200 e alla No.2 della Billboard Top Alternative Album Chart e Top Rock Albums chart. Il disco è uscito dopo il loro album del 2018, Origins e contiene i singoli “Wrecked” (Oro in Italia), “Cutthroat” e “Follow You” (Platino in Italia).