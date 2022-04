Florence Trend inaugurerà la stagione fieristica di autunno: 3-4-5 settembre 2022 le date del Salone nel capoluogo toscano

Sarà il salone Florence Trend, in programma a Fortezza da Basso il 3-4-5 settembre p.v. nel capoluogo toscano, ad aprire la stagione fieristica 2022 delle esposizioni di settore. Una scelta strategica definita dalla società organizzatrice, Fivit srl, per consentire ai negozianti di poter pianificare la ripartenza commerciale dopo la pausa estiva. L’esposizione B2B, dedicata all’Home Decor & Gift, aumenta anche la superficie espositiva passando da uno a tre padiglioni.

“Abbiamo anticipato l’esposizione, rispetto alle nostre consuete date, per favorire il mercato e quindi i nostri clienti – afferma Fabio Balletti, amministratore Fivit -. Il mercato è cambiato, causa fattori esogeni, e i negozianti hanno bisogno di poter programmare con maggior attenzione gli acquisti per offrire ai clienti finali le proposte migliori. Ma, in particolare, hanno anche necessità di prolungare il periodo delle vendite per non comprimere la stagione e rischiare giacenze di magazzino. Per questo motivo offriremo, grazie ad una nutrita partecipazione di espositori al Florence Trend 2022, un’ampia vetrina di prodotti”.

Tra le principali azioni messe in campo per la terza edizione, particolare rilievo merita il progetto Italy Trend che intende favorire le aziende che realizzano produzioni interamente Made in Italy. Il programma, avviato lo scorso anno, trova così sviluppo con un’apposita area espositiva strategica riservata all’universo dell’artigianato italiano che ospiterà anche il meglio della produzione toscana e del Made in Italy.

Proprio questa area espositiva rappresenterà un’offerta di prodotti di altissima qualità, con particolare attenzione alla tradizione, all’artigianalità e agli oggetti espressione di funzionalità ed innovazione dei settori home, decor & gift, per favorire il mercato nazionale verso i paesi esteri. Una vetrina virtuale che, attraverso iniziative di partnership avviate con designer italiani all’estero, consentirà la promozione e la divulgazione delle collezioni delle aziende espositrici.

L’evento nell’evento. Anche per l’edizione 2022 il Salone ospiterà i Florence Trend Awards, gli speciali riconoscimenti destinati a personaggi, aziende ed istituzioni che con la loro attività hanno promosso lo stile e l’immagine italiana nel mondo. La cerimonia, inserita nella serata di gala dedicata agli espositori, vedrà la partecipazione di personaggi dello showbiz italiano e delle istituzioni, giornalisti delle principali testate nazionali, artisti, influencer, fashion designer.