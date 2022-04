Il tour dei Modena City Ramblers in partenza da Livorno

Dopo la data zero del 17 marzo all’Estragon di Bologna, ad aprile 2022, in occasione dei festeggiamenti per l’Anniversario della Liberazione d’Italia, i Modena City Ramblers partono con le prime date del tour celebrativo di “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa nella ricca carriera discografica della band.

Il gruppo celebrerà il disco in giro per l’Italia, con un tour dal calendario in continuo aggiornamento. La band sarà il 24 aprile al Club The Cage di Livorno, il 25 aprile al Parco Marecchia di Rimini, il 13 maggio 2022 al Prato a Tutta Birra di Prato, il 1°giugno 2022 al Big Bang Music Fest di Nerviano (MI), il 10 giugno 2022 al Campo Sportivo Lyons Rugby di Piacenza, il 18 giugno al NXT Station Bergamo nel Piazzale degli Alpini di Bergamo, il 15 luglio 2022 alla Centrale della Birra di Imola (BO), il 13 agosto 2022 all’Area Polivalente Centro Storico di Castelnuovo Parano (FR) e il 2 settembre 2022 al Borgate dal Vivo di Almese (TO).

Da anni fuori catalogo, il disco è stato ripubblicato nel 2020 in vinile e CD (Modena City Records/ Universal) a 15 anni esatti dalla prima uscita, ma a causa della pandemia, non ha potuto vedere la luce il progettato tour di supporto. Solo da aprile di questo 2022 l’album potrà cominciare a respirare liberamente: i Ramblers saranno finalmente in giro per l’Italia per celebrarlo degnamente insieme alle sue storiche canzoni.

La scaletta sarà molto particolare, con un focus sul materiale più ‘partigiano’, attingendo però anche dal resto della discografia della band, da sempre legata con un filo rosso alle tematiche e ai valori della Resistenza. Non potranno mancare, naturalmente, anche i classici del repertorio dei ‘Delinquenti di Modena’: si prospetta dunque una serie di concerti in cui la festa, la voglia di condivisione e il piacere di ritrovarsi uniti nella Grande Famiglia Modena City Ramblers, dopo il lungo periodo di stop della musica dal vivo e d’isolamento, saranno più che mai protagonisti.

Il tour non si fermerà con la Festa della Liberazione e il Primo Maggio, ma continuerà per tutto questo più che mai ‘resistente’ 2022, portando la speciale scaletta in ogni angolo dell’Italia partigiana!

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa.

Lo stop del 2020 ha forzatamente tenuto la band lontano dai propri fan, abituati alle circa 80 date all’anno sul palco. Ciò nonostante, la grande famiglia dei Modena City Ramblers ha cercato di stare vicina ai propri fan e nel 2021 ha portato avanti le celebrazioni per i 30 anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio pubblico. Il LA è stato dato con il concerto in streaming per la Festa di San Patrizio 2021, direttamente dal palco dell’Estragon di Bologna. Oggi, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19, i Modena City Ramblers sono pronti a tornare in tour.