DentalPro e Amplifon insieme per promuovere la salute orale e uditiva

Partita la campagna di prevenzione DentalPro e Amplifon per promuovere la salute orale e uditiva: durerà per tutto il 2022

Denti sani e buon udito da oggi viaggiano in tandem. DentalPro, il più grande Gruppo italiano nel settore dell’odontoiatria privata, e Amplifon, leader globale nei servizi per la cura dell’udito, uniscono le forze e avviano in partnership una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione, ad ogni età.

DentalPro inviterà i pazienti a controllare il loro udito e accoglierà i clienti Amplifon e i loro familiari per un check-up odontoiatrico. Viceversa, gli esperti Amplifon raccomanderanno ai loro clienti di prendersi cura della propria salute orale attraverso regolari visite dal dentista e saranno a disposizione dei pazienti DentalPro e delle loro famiglie per un controllo dell’udito personalizzato, secondo il protocollo brevettato Amplifon 360[1].

Sentire bene e avere una bocca in salute sono condizioni che contribuiscono al benessere psico-fisico della persona ma, troppo spesso, vengono sottovalutate. Il calo uditivo è molto più diffuso di quanto non si creda. In Italia colpisce ben 7 milioni di individui e solo 3 persone su 10 effettuano regolarmente dei controlli specifici[2]. La diagnosi precoce, sin dai primi sintomi, è fondamentale per continuare a godere di una buona qualità di vita. Per questo l’OMS raccomanda di fare un controllo dell’udito almeno una volta l’anno.

Anche la salute orale è uno degli aspetti della cura di sé che gli italiani tendono a sacrificare: solo 1 su 3 va con regolarità dal dentista e a 2 su 3 manca almeno un dente che, nel 40% dei casi, non viene sostituito[3]. Una situazione ulteriormente peggiorata negli ultimi due anni di emergenza sanitaria.

Trascurare eventuali disturbi dell’udito e della bocca può avere un impatto anche sullo stato di salute generale, aumentando il rischio di declino cognitivo[4],[5] e compromettendo le relazioni sociali.

Da qui, la volontà dei due player di promuovere una campagna congiunta di prevenzione, che durerà per tutto il 2022, con un focus specifico sui senior italiani, nei quali l’ipoacusia e i problemi dentali si accompagnano ad altre patologie legate all’età avanzata. Per queste persone compiere spostamenti può richiedere la presenza di un parente o di un amico che le assista, rendendo così difficili da organizzare anche dei semplici controlli di salute. Per venire incontro a una simile esigenza, favorendo una reale accessibilità e inclusività delle cure, DentalPro e Amplifon mettono a disposizione anche il servizio di accompagnamento UGO, network di caregiver professionali specializzati nell’assistenza a utenti in età avanzata, con disabilità o comunque a mobilità ridotta.

“In qualità di Gruppo leader dell’odontoiatria privata, abbiamo la responsabilità di condurre iniziative di sensibilizzazione che aiutino i cittadini ad essere più consapevoli circa la propria salute e a prendersene cura”, spiega Angela Muto, Marketing Director di DentalPro. “Sul fronte del benessere orale e uditivo, vi è ancora la tendenza a sottovalutare l’importanza di agire per tempo e a trascurare i controlli. Occorre lavorare per diffondere nel nostro Paese l’abitudine a una corretta prevenzione. Con questa iniziativa DentalPro si impegna a farlo, collaborando con due partner di valore, Amplifon e UGO, insieme ai quali intende favorire una maggiore consapevolezza sulla salute e un più ampio accesso alle cure”.

“La normalizzazione della cura dell’udito fa parte della missione di Amplifon”, dichiara Chiara Fracassi, Italy Marketing Director Amplifon. “Dando impulso a un movimento di consapevolezza sulla prevenzione uditiva e rendendo i nostri servizi sempre più prossimi e accessibili, vogliamo spostare la conversazione su quanto sia importante rendere il test dell’udito parte della propria routine preventiva. DentalPro e UGO si rivolgono a un target molto affine a quello di Amplifon. Con queste partnership, vogliamo porre la silver age al centro di una rete di servizi dedicati, garantendo prossimità ed empatia, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione degli over e la diffusione di una cultura della prevenzione e della qualità di vita”.

“L’essenza del nostro impegno è garantire alle persone fragili l’assistenza pratica e logistica di cui hanno bisogno, per presentarsi ai necessari controlli di salute sentendosi sicuri e protetti”, afferma Michela Conti, co-founder di UGO. “Invitiamo a dedicare massima attenzione ai controlli periodici, inclusi quelli dell’udito e dei denti, per individuare i problemi di salute in tempo utile a gestirli e a minimizzarne le ricadute sul fisico, la mente e le relazioni sociali. Siamo lieti di collaborare con Amplifon e DentalPro che hanno deciso di mettere a disposizione dei loro utenti il nostro servizio di caregiving, per sostenere la cultura del ‘prendersi cura’ e garantire a ogni individuo l’accesso alla salute”.

Gruppo DentalPro

Fondato nel 2010 dall’imprenditore Michel Cohen e dai due odontoiatri Samuele Baruch e Paolo Tonveronachi, DentalPro (DP Group SpA) è attualmente controllato dal fondo di private equity BC Partners e da alcuni soci storici. In 12 anni di attività, DentalPro ha assistito oltre un milione di pazienti; è inoltre la prima realtà della sanità privata in Italia ad avere ottenuto 3 Certificazioni ISO in Sicurezza, Qualità e Ambiente. Elevati standard di cura e competenza del personale sono garantiti dal controllo del Comitato Medico Scientifico. Nel 2019, è nata DentalPro Academy: una scuola per la formazione nel settore odontoiatrico. Il Gruppo oggi è riconosciuto a tutti gli effetti come Ente di Formazione Certificato. Attualmente DentalPro gestisce oltre 250 centri dentistici, tutti di proprietà, con 2.000 dipendenti e 1.500 odontoiatri e igienisti. Presente nei centri commerciali e nelle principali città italiane, offre diverse tipologie di trattamenti, dall’odontoiatria generale fino all’implantologia, in ambienti accoglienti, con moderne dotazioni tecnologiche.

Amplifon

Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti gli oltre 18.600 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e un’esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di oltre 9.000 punti vendita in 25 Paesi e 5 continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.amplifon.com/corporate.

