Vendere casa: 7 motivi per scegliere un agente immobiliare

Quando arriva il momento di vendere l’immobile di cui si è proprietari, si può scegliere di procedere in maniera indipendente, o in alternativa di rivolgersi a un’agenzia operante nel settore immobiliare. Se la prima strada garantisce in apparenza un risparmio in termini monetari, in realtà il supporto di un professionista permette innanzitutto di accorciare le tempistiche della vendita e di ottimizzare i costi, preservando il reale valore della casa. Ecco 7 buoni motivi che giustificano la scelta di un agente immobiliare durante il percorso di vendita del proprio immobile.

Esperienza

Chi opera nel settore da anni sa come muoversi ed è in grado di dare dei consigli preziosi, sia a livello burocratico, ma anche in relazione alle caratteristiche dell’immobile, dell’area in cui questo è ubicato, e alle reali potenzialità all’interno del mercato locale in quel determinato momento.

Prezzo adeguato al valore di mercato della casa

Chi non ha esperienza nel settore immobiliare può avere un’idea distorta di quello che è il valore reale della casa. Il proprietario tende ad essere influenzato da fattori sentimentali che mal si conciliano con la definizione di un prezzo di mercato coerente. Questo ovviamente può comportare degli inconvenienti in termini di tempistiche per arrivare alla vendita ed economici. Se invece ci si rivolge a un agente per valutare casa per la vendita , si avrà la certezza di operare sul mercato in maniera adeguata, preservando il valore dell’immobile di cui si è proprietari. RockAgent si serve soltanto di operatori che hanno una conoscenza approfondita di quelli che sono i trend del mercato immobiliare e dotati di quell’esperienza che in questo settore può fare la differenza.

Disponibilità e comunicazione

Un venditore deve sentirsi libero di contattare l’agente di riferimento in qualsiasi momento e per qualsiasi dubbio o problema. Questo permette al cliente di sentirsi supportato e in tal senso le capacità comunicative del professionista sono essenziali sia nei rapporti personali, ma anche con riferimento a quei rapporti con terze parti e con gli interessati all’acquisto.

Valorizzazione dell’immobile

La presentazione della casa ha un’importanza enorme perché spesso è dal primo impatto che si decidono le sorti di una trattativa. In alcuni casi saranno necessari dei piccoli aggiustamenti e lavori in grado di accrescere il valore dell’immobile, e un agente attento saprà come operare per raggiungere il massimo col minor sforzo.

Negoziazione

Un agente immobiliare rappresenta il venditore e porta avanti i suoi interessi in tutta la procedura di vendita. La fase della negoziazione è essenziale perché è il momento in cui si arriva a una convergenza che permette di arrivare alla conclusione dell’affare. Le capacità di trattare non si imparano sui libri e sono frutto di anni di esperienza.

Strategia promozionale

Un immobile oltre ad essere proposto nel miglior modo possibile ai futuri acquirenti, deve essere inserito nel mercato immobiliare in modo da catturare l’attenzione in maniera semplice e immediata, senza che siano necessarie ricerche estenuanti da parte degli interessati tra gli annunci presenti online o nelle riviste di settore. Una strategia di marketing costruita in maniera efficace punta a dare la massima visibilità all’immobile, e un agente ha tutte le conoscenze necessarie per farlo.

Onestà e fiducia

L’onestà è alla base di qualunque rapporto, a maggior ragione di quelli commerciali. Spesso l’agente sarà costretto a dare delle brutte notizie, e o dire delle cose che il proprietario non avrebbe voluto sentire, ma è su queste basi che si costruisce il successo di una trattativa. La trasparenza fa aumentare la fiducia del cliente nei confronti dell’operato dell’agente, e questo non può che riflettersi in maniera positiva in tutto il percorso che porta alla vendita. Solo in questo modo il venditore potrà dormire sonni tranquilli perché consapevole che ha messo i suoi interessi nelle mani giuste.