Solfrizzi e Stornaiolo in scena ad Alessano con “Il Cotto e il crudo”

Venerdì 8 aprile Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con “Il Cotto e il crudo” in scena ad Alessano (Lecce)

Venerdì 8 aprile (ore 21 – ingresso 19,45 euro – prevendite circuito vivaticket – info 3203318599) l’Auditorium Benedetto XVI di Alessano, in collaborazione con RadiodelCapo.it, ospita lo spettacolo “Il cotto e il crudo” di e con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, attraverso pensieri laterali, dialoghi serrati, poesie demenziali, fraseggi comici, esilaranti calembour, lo spettacolo propone in scena una coppia storica della comicità pugliese. E proprio la Puglia, come regione, come territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi, è tra le protagoniste della messa in scena. Dopo gli iniziali convenevoli e cerimonie, tra Solfrizzi e Stornaiolo scoppia un conflitto senza precedenti che, in breve tempo, li porterà inesorabilmente “al chi sono io ed al chi sei tu”. Niente e nessuno potrà fermare la “resa dei conti” tra i due, mentre parleranno di crisi economica, di energie alternative, di ricordi d’infanzia, di poesia e di metalinguistica. Uno spettacolo per chi ama l’improvvisazione, i salti nel vuoto e, soprattutto, il ragù che cuoce dalle cinque di mattina.



Auditorium Benedetto XVI – SS275 Lucugnano / Alessano (Le)

Ingresso 19,45 euro

Prevendite circuito Vivaticket

www.vivaticket.com/it/biglietto/il-cotto-e-il-crudo/177776

Obbligo super green pass (+12 anni) e mascherina Ffp2

