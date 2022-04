Ozner su YouTube con il videoclip di “L’altra abilità”

Fuori su YouTube il videoclip di L’altra abilità, il primo singolo del cantautore santamarinellese Ozner

L’altra abilità è un brano che nasce durante le grigie giornate del primo lockdown. Il tema che l’artista tratta è la sua disabilità: problematica importante ma che nessuno mai ha il coraggio di tirare fuori e parlarne, piuttosto si preferisce evitare o sorvolare.

«L’idea per il video – afferma il videomaker Federico Fabrizi – è derivata principalmente dall’esigenza di far rendere al massimo i mezzi limitati che avevamo a disposizione e di traslare il mood della canzone in video. Volevamo mantenere un tono abbastanza leggero e ironico nonostante le tematiche del pezzo e volevamo adottare uno stile semplice, ma che funzionasse e rendesse giustizia al brano».

L’altra abilità è la storia di chi non si accontenta, di chi non vuole mollare. L’altra abilità è una storia di coraggio, di chi affronta la vita a testa alta, senza più paura. L’altra abilità è la rabbia di fronte a chi normodotato non riesce a capire che chi è disabile possa creare qualcosa di bello ed interessante.

BIOGRAFIA

Renzo, in arte OZNER nasce nel 1996 a Civitavecchia. Vivendo in un piccolo paese di collina (Allumiere) è costretto a trasferirsi con la sua famiglia a Santa Marinella per poter eseguire le fisioterapie giornaliere, perché nato con una tetra paresi spastica per una negligenza medica. Proprio a Santa Marinella all’età di 8 anni si iscrive al corso di chitarra classica presso la scuola di musica LITUUS sotto la guida del Maestro Giovanni Cernicchiaro. È costretto ad abbandonare il corso per le difficoltà nella motricità delle dita sulle corde della chitarra. A 13 anni sotto spinta del suo compagno di scuola Matteo partecipa ai laboratori musicali della ONLUS VENITE E VEDRETE.

Nel 2011 si iscrive ai corsi di canto e solfeggio della LITUUS con l’insegnante di canto lirico Francesca Romana Iorio. Nel 2013 con alcuni suoi compagni di liceo fonda i RANDOM5 (gruppo Alternative Rock).

Nel 2015, dopo la maturità scientifica si iscrive per il perfezionamento presso il SAINT LOUIS COLLEGE OF MUSIC di Roma studiando canto POP e SONG WRITING.

Nel 2019 dopo lo scioglimento dei RANDOM5 decide di intraprendere la carriera solista e iniziare a farsi conoscere esprimendosi attraverso la propria musica.