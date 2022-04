Le Endrigo tornano con “Un santo, un ricco, un fascio”

LE ENDRIGO tornano a calcare le scene con il nuovo brano “UN SANTO, UN RICCO, UN FASCIO”, disponibile online per Garrincha Dischi

Reduci dall’ottimo percorso nell’ambito di X-Factor, rampa di lancio per i singoli “Cose più grandi di te” e “Panico”, che hanno rapidamente conquistato centinaia di migliaia di streaming, entrando anche in rotazione sulle principali radio e reti televisive nazionali, LE ENDRIGO tornano a calcare le scene con il nuovo brano “UN SANTO, UN RICCO, UN FASCIO”, fuori per Garrincha Dischi.

Una canzone esplosiva in cui la rinomata attitudine punk della band bresciana si riflette pienamente: sound granitico, chitarre distorte e parole urlate con rabbia sono infatti gli ingredienti principali del nuovo singolo, che non manca di sfidare gli stereotipi condendo il tutto con un pizzico di sarcasmo e provocazione.

«Celentano diceva: per averti farei di tutto, tranne perdere la stima di me stesso. Ecco, una cosa simile anche noi, con meno autostima».

È il ritorno di uno dei gruppi più incendiari in circolazione che, dopo l’avventura televisiva, è pronto a partire per un tour de force di ben 12 date in poco più di mese grazie al lavoro de La Tempesta Concerti. Sarà un’occasione perfetta per vedere in azione la band nella sua dimensione naturale, il palcoscenico, con concerti sempre più sudati, rumorosi e intensi: suonati, ogni volta, come se fosse l’ultima.

“LE ENDRIGO TOUR 2022” 08/04 Arci Bellezza – MILANO

09/04 Cap10100 – TORINO

15/04 Largo Venue – ROMA

16/04 Dissonanze – BARONISSI (SA)

22/04 Lumière – PISA

23/04 CSO Django – TREVISO

24/04 Covo Club – BOLOGNA

29/04 Latteria Molloy – BRESCIA

06/05 Afterlife – PERUGIA

07/05 Scumm – PESCARA