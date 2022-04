Keros in radio con il singolo “Sesto Senso”

Il rapper classe ’95 Keros pubblica sulle piattaforme streaming e in radio il nuovo singolo “Sesto Senso” in collaborazione con Sorry Mom

Il rapper classe ’95 Keros pubblica il nuovo singolo “Sesto Senso” in collaborazione con Sorry Mom! Come da titolo, il brano parla di fare affidamento sul proprio sesto senso -la musica nel caso di Keros– in un momento complicato e pieno di scelte difficili.

La musica è infatti il veicolo capace di portarlo ad esprimersi, nonché trovare la sua dimensione.

Il ritornello del brano è un urlo liberatorio che parla della voglia di ricominciare a vivere, dopo un periodo di “assenza dalla vita”. Tornare a fare musica, essere sé stessi e seguire il proprio istinto: queste le sensazioni e i desideri che animano “Sesto Senso”.

Keros, nome d’arte di Matteo Mocellin, è un rapper italiano del Bassanese classe 1995. Si è avvicinato al mondo del rap fin da adolescente facendo freestyle con gli amici al parco per poi partecipare a contest del panorama territoriale.

Un artista a tutto tondo: scrive, rappa e produce i suoi beat! Un “self made” che stupisce per le sue qualità artistiche e sonore. I suoi brani sono una profonda analisi interiore ed introspettiva nei quali l’ascoltatore può sviluppare un senso di empatia e di riflessione con l’artista. La ricerca accurata di parole, metriche e suoni sviluppano un “mood” unico e ricercato con l’obiettivo di comunicare determinati stati d’animo, emozioni e sensazioni nelle quali l’ascoltatore può immedesimarsi. Nel suono echeggiano sonorità tipiche della trap pur mantenendo una tipologia di scrittura più classica, tipica del rap della scena underground.