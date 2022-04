“Guarda come me ne vado” è il nuovo singolo di Kimerica

Fuori per Lost Generation Records “Guarda come me ne vado“, il nuovo singolo di Kimerica. Si tratta del terzo singolo che anticipa il disco della cantautrice

Esce per Lost Generation Records “Guarda come me ne vado“, il nuovo singolo di Kimerica. Si tratta del terzo singolo che anticipa il disco della cantautrice e producer che uscirà nella primavera 2022. Una sottile trama di chiaroscuri racconta la storia di una rinascita. Ricordi ormai lontani, echi confusi che un tempo sarebbero stati dolorosi, fanno visita e suscitano sentimenti completamente diversi, non fanno più paura. Voci eteree in contrasto con i bassi profondi e determinati creano un ambiente sospeso, un limbo in cui emerge un messaggio potente: non ho più bisogno di te, guarda: me ne vado, anzi non guardarmi nemmeno.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/guardacomemenevado

BIO:

Kimerica è una cantautrice e producer padovana.

Studia canto, pianoforte, produzione elettronica tra Roma e Milano, in scuole come il CPM Music Institute e il SAE Institute. Nell’ottobre 2018 partecipa al “Premio Bianca D’Aponte” e riceve i premi Soundinside Basement e Rai RadioLive/Rai Italia. Nella fine del 2021 “Coro per la fine del mondo” entra in rotazione su Radio 2 Indie, mentre con il singolo successivo uscito a Gennaio 2022, “Not Anymore“, viene scelta come artista della settimana di MTV New Generation. E’ tra i selezionati a Musicultura 2022.