Eleonora Pacetti in libreria con “Audizioni per cantanti lirici”

Nel libro di Eleonora Pacetti pubblicato dalle Edizioni Curci, tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per prepararsi a concorsi e audizioni

Ogni cantante, per affermarsi nel competitivo mondo dell’opera, deve saper sostenere le audizioni con successo. Tuttavia, capita spesso che ci si presenti agli appuntamenti più importanti senza la necessaria preparazione e consapevolezza, con il rischio di perdere non solo tempo, ma anche quei “treni” importanti che potrebbero passare una volta sola nella vita. Un aiuto prezioso viene ora dal libro Audizioni per cantanti lirici. Guida pratica alla preparazione, con un metodo completo di autovalutazione di Eleonora Pacetti, Edizioni Curci (collana “Self management per musicisti”).

Il volume fornisce a chiunque voglia fare del canto la propria professione tutti gli strumenti utili e le informazioni necessarie per prepararsi a concorsi e audizioni. Analizza le diverse tipologie di audizione, fa luce sul rapporto con la commissione e delinea gli elementi da cui dipende la valutazione dell’artista: le scelte fondamentali, dal repertorio all’abbigliamento; la scrittura efficace del curriculum; la pianificazione dello studio e della preparazione, sotto il profilo fisico e psicologico.

Il libro contiene inoltre: un metodo di autoanalisi dei propri mezzi vocali, tecnici, attoriali e interpretativi; esempi di programmi di audizione, analizzati e commentati; un modello di cronoprogramma del cantante, giorno per giorno, a un mese dall’audizione; una bibliografia e una sitografia suddivise per sezioni tematiche.

Con le testimonianze e i consigli di Eleonora Abbagnato, Emma Dante, Ermonela Jaho, Sumi Jo, Roberta Mantegna, Damiano Michieletto, Carmen Santoro, Speranza Scappucci.

Eleonora Pacetti (Firenze, 1984) è da anni un punto di riferimento per la formazione e l’inserimento professionale dei giovani cantanti lirici. Pianista, con al suo attivo studi di canto e un master in Management per lo Spettacolo, assume giovanissima ruoli di rilievo all’interno della programmazione e del casting management in importanti teatri italiani. Dal 2016 fonda e dirige lo Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. Parallelamente porta avanti l’attività di coaching, prende parte a numerose giurie di concorsi e tiene masterclass sulla preparazione ad audizioni e concorsi in Italia e all’estero.

