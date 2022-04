“Be Who You Are” di Oakley prosegue con Cavendish

Il nuovo capitolo della storia “Be Who You Are” di Oakley ha per protagonisti la collezione Ciclismo 2022 e la voce di Mark Cavendish, fuoriclasse del ciclismo su strada

Oakley ha annunciato il nuovo capitolo della storia Be Who You Are, che ha per protagonisti la collezione Ciclismo 2022 e la voce di Mark Cavendish, fuoriclasse del ciclismo su strada e del team Oakley. Il video vuole dimostrare come la bicicletta non sia solamente un telaio con due ruote, ma un mezzo per dare libero sfogo al potenziale, alla forza e alla libertà dell’essere umano, permettendo ai ciclisti di esplorare infiniti percorsi. Nell’ambito della campagna, Oakley ha collaborato con il collettivo sudafricano Fixie Fit e con l’atleta di BMX Wanga Moshani che, oltre a dimostrare le loro abilità in sella, hanno anche raccontato come il ciclismo abbia un ruolo fondamentale per sostenere, valorizzare e rafforzare le comunità. Entrambi hanno spiegato perché considerano la bicicletta un veicolo nell’accezione più ampia del termine, fatto per spostarsi ma anche per esprimersi e trovare uno scopo, una famiglia, una comunità di appartenenza.

Fixie Fit è un gruppo di origine sudafricana formato da artisti, registi e stilisti locali con una grande passione in comune: il ciclismo urbano. Fin dalla fondazione, questa community ha richiamato un grande numero di rider, sottolineando il carattere inclusivo e diversificato dell’universo BMX. Wanga Moshani è un atleta di BMX sudafricano che si è accostato a questa disciplina all’età di 10 anni. Da oltre un decennio fa parte della Velokhaya, un’accademia che, attraverso il ciclismo, educa e forma i giovani delle comunità in difficoltà, offrendo loro opportunità e sostegno anche al di là dello sport. In qualità di campione Elite BMX in carica del Sudafrica, Moshani vuole dimostrare a tutti che una bicicletta può davvero cambiare la vita.

“Noi di Oakley consideriamo da sempre la bicicletta come uno stimolo per l’umanità. Dagli atleti di livello mondiale alle associazioni di mountain biker locali. Dalle strade di New York ai villaggi di pescatori del Brasile. Dal bambino sulla sua prima bici alla leggenda di Mark Cavendish. Queste due apparentemente semplici ruote hanno il potere di far emergere le nostre risorse”, afferma Caio Amato, Global Head of Marketing di Oakley. “Il nostro scopo è ispirare i ciclisti di tutto il mondo a credere in loro stessi e godersi ogni metro.”

In concomitanza con il nuovo episodio di Be Who You Are, Oakley lancia anche la collezione Ciclismo 2022, formata da una selezione di caschi, occhiali da sole, abbigliamento, accessori e protezioni per tutti i terreni e le specialità. La collezione MTB 2022 include capi per uomo e donna che garantiscono il massimo del comfort e delle performance durante la pedalata. Votata al dinamismo, la gamma presenta pantaloncini e maglie caratterizzati da tessuti stretch ingegnerizzati, colori accesi e proprietà testate sul campo, che riflettono orgogliosamente l’inequivocabile DNA ad alte prestazioni del brand. Fra gli accessori spicca in particolare Sutro Lite Sweep, un occhiale sportivo funzionale dal design avvolgente, che fonde la tipica lente sagomata di Eyeshade alla montatura di Sutro. Grazie al campo visivo più ampio, alla vestibilità aderente e alla resistenza agli urti, questo inedito occhiale da sole è perfetto per garantire comfort e resistenza nelle lunghe giornate su due ruote. Le esclusive lenti ventilate, inoltre, migliorano la circolazione dell’aria per rinfrescare il viso ed evitare l’appannamento, ovunque porti il sentiero.

La collezione Ciclismo su strada 2022 eleva l’esperienza dei ciclisti puntando tutto su tessuti super-stretch, traspiranti, aerodinamici e resistenti alle abrasioni, completati da elementi firmati catarifrangenti che favoriscono la visibilità. Lato eyewear, la collezione sfodera Kato, l’avveniristico occhiale da sole che nel 2021, al momento del lancio, ha completamente rivoluzionato il mercato dell’ottica. Le lenti Prizm Road sono appositamente progettate per rilevare le minime variazioni nel manto stradale e riconoscere i potenziali ostacoli, come sassi o buche. Frutto della grande tradizione di Oakley nel ciclismo su strada, la collezione propone prodotti di qualità superiore, pensati per rispondere alle esigenze di professionisti e appassionati indistintamente.

Il nuovo capitolo di Be Who You Are dedicato al ciclismo è disponibile sia sulla pagina Instagram di @Oakley che sul canale YouTube ufficiale, mentre le collezioni MTB e Ciclismo su strada 2022 si possono acquistare direttamente sul sito web Oakley.