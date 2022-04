Auroro Borealo: parte “Assembramento Tour”

“Assembramento Tour” di Auroro Borealo al via: ua nuova release e 4 show nei piccoli locali per riabbracciare finalmente il pubblico

Auroro Borealo annuncia una nuova misteriosa uscita discografica e torna sui palchi per lo speciale Assembramento Tour! Quattro esclusive date, nell’intima cornice di piccoli locali con pochi posti disponibili, per ridurre le distanze con il pubblico, dopo tanto tempo di distanziamento forzato. Auroro sarà martedì 26 aprile al Rock’n’Roll di Milano, venerdì 29 aprile al club Le Mura di Roma, domenica 1° maggio all’Osteria Dodici Rondini di Foligno (PG) e lunedì 2 maggio al Freak Out di Bologna.

Le prevendite per la data di Milano sono acquistabili su Ticketone, per quella di Roma su DICE.fm e per quella di Bologna su Music Glue. Attive anche le prenotazioni per lo show di Foligno (PG).

Con oltre 150 concerti all’attivo dal 2018, Auroro Borealo aveva già abituato il suo pubblico a tour fuori dagli schemi, come lo Specialone Tour, in cui ogni data aveva un tema diverso, oppure il suo Borealissimo Tour, con serate a metà tra il cabaret e il concerto dal vivo. Senza dimenticare la performance al Mi Ami 2018, in playback con una band di ultrasessantenni, o quella del Mi Ami 2019 in cui ha organizzato un intero festival musicale in stile Sanremo (i concorrenti in gara erano sempre Auroro Borealo) con tanto di conduttori, orchestra, televoto e cambi d’abito.