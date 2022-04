Su Rai Movie “Un fantastico via vai”: la trama del film

Su Rai Movie una prima serata a tutta risata con “Un fantastico via vai”, il film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni, regista e protagonista, racconta dell’improvvisa crisi coniugale di Arnaldo, un impiegato quarantacinquenne che si ritrova a interrogarsi sulla propria felicità. Catapultato in una vita da studente universitario, come se fosse tornato ai vent’anni, capisce ben presto di poter essere una guida per ragazzi ben più giovani di lui.

E’ il film “Un fantastico via vai”, in onda mercoledì 6 aprile alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terreste). Nel cast, oltre a Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Massimo Ceccherini, Giuseppe Maggio e Giorgio Panariello.

A seguire “MovieMag”, torna con una nuova puntata il magazine di informazione cinematografica di Rai Movie condotto da Alberto Farina.