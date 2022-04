Social: su Twitter in arrivo la funzione “Modifica”

Novità sui social con la svolta di Twitter: in arrivo la funzione “Modifica”. Il tasto per modificare i tweet è attualmente in fase di sviluppo

Era stato annunciato il 1° aprile: un giorno troppo scherzoso per credere fosse vero. E, invece, arriverà realmente su Twitter il tasto ‘Edit’ per modificare i tweet.

“Ora che tutti se lo chiedono… sì, stiamo lavorando su una funzione di modifica dall’anno scorso!”, si legge dall’account ufficiale Twitter Comms.

Il tasto ‘Modifica’ su Twitter

La modifica è stata da sempre una delle funzionalità più richiesta dagli utenti di Twitter. Al momento il tasto Edit è ancora in fase di sviluppo, e sarà testato inizialmente su Twitter Blue.

“Le persone vogliono essere in grado di correggere errori (a volte imbarazzanti)”, scrive su Twitter Jay Sullivan, Head of Consumer Product di Twitter. “Attualmente risolvono questo problema eliminando e twittando di nuovo”.

Tuttavia, “senza cose come controlli e trasparenza su ciò che è stato modificato”, prosegue, “il tasto ‘Modifica’ potrebbe essere utilizzato in modo improprio. Proteggere l’integrità di quella conversazione pubblica è la nostra massima priorità”. Per questo motivo ci vorrà ancora del tempo per il lancio definitivo del tasto Modifica. “Ci avvicineremo a questa funzione con cura e premura e condivideremo gli aggiornamenti man mano che procediamo”.

L’annuncio del tasto “Modifica”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriva pochi giorni dopo la notizia dell’acquisizione delle azioni di Twitter da parte di Elon Musk, diventato il maggiore azionario della società. E presto entrerà anche del consiglio di amministrazione del social. Lo stesso multimiliardario, tramite il suo account Twitter, aveva lanciato un sondaggio per scoprire se gli utenti approvassero un eventuale tasto ‘Modifica’. Una votazione terminata con un vantaggio netto di quelli a favore.