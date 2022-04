Olivia Rodrigo rompe uno dei suoi Grammy Awards

Olivia Rodrigo come Taylor Swift rompe uno dei suoi Grammy Awards dopo la premiazione. L’incidente dopo la cerimonia che si è tenuta a Las Vegas

I primi Grammy Awards vinti Olivia Rodrigo non li scorderà mai. La cantautrice è stata premiata come “Miglior artista emergente”, “Best pop vocal album” per “Sour” e “Best pop solo performance”. Come da tradizione, la cantante, a fine serata, ha posato con le tre statuette concedendosi ai fotografi presenti alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Quello che la 19enne non si aspettava è quello che sarebbe successo in quei momenti: a fine seduta fotografica, l’interprete di “drivers licence” ha fatto cadere uno dei premi rompendolo rovinosamente in due pezzi. Come lei, anche Taylor Swift nel 2010. Allora, la cantautrice aveva vinto ben 5 Grammy.