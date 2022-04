Gangemi non si ferma: IPITCH.TV scende in campo per il Latina Independent Film Festival in programma prossimamente

Sembra una favola lo strabiliante percorso internazionale che sta compiendo il regista e Direttore Artistico Daniele Gangemi in questi giorni.

Dopo l’accordo internazionale con l’azienda californiana Final Draft, leader di mercato nel campo dei software di sceneggiatura, che ha deciso di mettere la sua preziosa firma sulla prima edizione del Latina Independent Film Festival, Gangemi è riuscito a chiudere un accordo anche con la prestigiosa piattaforma d’oltreoceano IPITCH.TV, il cui iconico ed ormai noto motto è da sempre “Where Hollywood Gets Reel”!

PITCH.TV offre da anni un’esclusiva piattaforma di nuova generazione per i creatori di presentazioni originali per TV di tutto il pianeta, film e media digitali per connettersi direttamente con i produttori di Hollywood e i dirigenti degli studi ed offre ai creatori consigli professionali del settore su come presentare uno spettacolo televisivo o un lungometraggio.

I vincitori del Latina Independent Film Festival avranno quindi come dono esclusivo l’accesso gratuito a questa prestigiosa piattaforma, foriera di grandi opportunità, grazie ad un codice valido per ben dodici mesi.

A tutti i selezionati dalla giuria del LIFF, sarà comunque garantito un codice che permetterà l’accesso gratuito per tre mesi.

Un’ulteriore grande opportunità internazionale che Gangemi è riuscito ad assicurare a chi riuscirà a lasciare un segno negli occhi dei giurati e nella già avvincente storia di questa unica e senza precedenti prima edizione del Latina Independent Film Festival.

Un nuovo ed inaspettato lcolpo internazionale che conferma quello che da tempo e prima di tutti gli statunitensi hanno definito il “Golden Touch” del nuovo Re Mida del cinema indipendente.

Link per l’iscrizione delle proprie opere al Festival: https://filmfreeway.com/LatinaIndependentFilmFestival