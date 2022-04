Il Festival del fare anima arriva all’Isola d’Elba

Dal 2 al 12 maggio 2022 l’Isola d’Elba, ospita l’evento LA PRIMAVERA DELL’ANIMA, il Festival del fare anima curato da Stefania Sciaccaluga

Il piccolo borgo di Scaglieri, zona di rigenerazione interiore sul mare dell’Isola d’Elba, ospita l’evento LA PRIMAVERA DELL’ANIMA, il Festival del fare anima curato da Stefania Sciaccaluga dell’associazione Orizzonti di Luce. Dieci giornate del “fare anima” in cui ritrovare l’equilibrio tra corpo, mente e anima attraverso il cibo, l’arte e le discipline sciamaniche ed olistiche, immergendosi nella bellezza della natura circostante. Per ritrovare l’equilibrio tra corpo, mente e anima attraverso la meditazione, il cibo, l’arte e la natura.

Ogni giorno, in programma, sessioni individuali e numerose attività, alternate a momenti di puro relax e di cura dell’anima sotto i raggi del sole che l’Isola d’Elba sa regalare nel pieno della primavera.

I corsi sono tenuti da figure esperte del mondo del benessere e delle discipline sciamaniche, formatesi attraverso molteplici percorsi e che si sono ritrovate alla Imaginal Academy di Selene Calloni Williams negli ultimi 2 anni. Primavera dell’Anima è un incontro Sangha che valorizza lo spirito di incontrarsi e di ritrovarsi per praticare insieme.

Le discipline: Laboratorio di alta cucina naturale e immaginale a cura di Karin Ranzani | Yoga Sciamanico e Acquerello Steineriano a cura di Anna Mansi | Shinrin-Yoku a cura di Anna Mansi | Mindfulness Relazionale a cura di Stefania Piccini e Fiorinda Pedone | Alla scoperta del Femminino Sacro a cura di Silvia Lovisetto | Art Spiritual Movement a cura di Kristj Guerra | Olo Shiatsu e Trattamenti a cura di Kristj Guerra | La via dei Tarocchi a cura di Silvia Lovisetto | Ortho-Bionomy ® a cura di Mariella Melon | Il viaggio del Qigong e l’alchimia interiore femminile a cura di Franzica Soardi-Holocher | Alimentazione Consapevole a cura di Mariella Melon | Il Viaggio del Fare Anima a cura di Cecilia Mannocci | Breath Walk, Shinrin-Yoku e rituali Wabi-Sabi a cura di Paola Jiwan Franceschetti | Massaggio di liberazione energetico emozionale a cura di Valentina Biancu | Danza dell’Anima a cura di Cinzia Parisi | Life Coaching Immaginale a tu per tu con l’anima e kundalini yoga a cura di Paola Jiwan Franceschetti | Ikigai Mentor e Life Coaching Immaginale a cura di Maria Perrone

Primavera dell’Anima festival si distingue in due momenti, Coccole di Luce dal 2 al 7 maggio e NATURALmente dal 7 al 12 maggio 2022.

Ospiterà il festival l’accogliente location dell’Hotel Danila, nel cuore dell’Isola d’Elba, a PortoFerraio.

Orizzonti di luce nasce per soddisfare la necessità di ritrovarsi e fare anima nel senso di anima mundi cioè anima del mondo che è anche la nostra parte femminile sacra che spinge ad un ritorno alle origini quando uomo e natura erano strettamente connessi.

Nell’era digitale dove ci si trova virtualmente per crescere e conoscere le profondità di noi stessi pulsa poi la necessità della condivisione e di vivere uno nella molteplicità e la molteplicità nell’uno e così come per magia ci siamo incontrate annusate e subito si è accesa una forte scintilla che ha dato vita a questa bella iniziativa che vuole essere un prezioso punto di riferimento per tutti quelli che come noi vivono nel desiderio di andare oltre la matrix e vivere in pura armonia pace e libertà.

Info e prenotazioni: https://gat.to/aled1