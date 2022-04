Grelmos torna con la canzone “MMA”

Grelmos ritorna con il nuovo singolo intitolato “MMA”, affiancata da 5ive Beatz già produttore di Pop Smoke e Future

Dopo gli ottimi ascolti ottenuti dai suoi ultimi singoli come “FREESTYLE” e “NPS”, “Grelmos ritorna con ‘’MMA” affiancata da 5ive Beatz già produttore di Pop Smoke e Future.

Grelmos si sta sempre più ritagliando uno spazio importante nel panorama della scena dell’hip-hop italiano, arrivando ai più giovani, facendo breccia nel panorama artistico musicale mainstream.

La drill è il segno che distingue il ritmo del testo di “Grel”, la prima artista di questo genere nel contesto italiano.

“MMA” è un nuovo singolo dal respiro europeo, esprimendosi in un lungo dissing musicale, in cui riesce a manifestare liberamente la nuova onda Drill, smarcandosi dai vecchi percorsi del “Classic rap”, così da confermarsi una delle maggiori esponenti femminili del genere Drill in Italia.

BIOGRAFIA

Greta Jasmin El Moktadi, in arte Grelmos, è una giovane creator di TikTok, cresciuta a Novara e già nei suoi anni adolescenziali sotto ai riflettori. Dopo aver partecipato da giovanissima a Miss Italia, ha iniziato il suo percorso da modella, ma ancora più importante quello da influencer con cui è riuscita a conquistare in pochi anni oltre 360mila follower su Instagram. Il grande seguito potrebbe essere arrivato anche attraverso i tentativi di allargare il suo campo artistico, dopo essersi lanciata nel mondo della musica nel 2019: il mese di ottobre è quello giusto per l’uscita del suo primo singolo Fux, Un brano dalle tendenze urban. Poi la pausa di un anno, in cui la giovane creator ha continuato a macinare numeri sul web, raggiungendo un numero più alto di follower anche su TikTok: adesso siamo intorno ai 500mila.

Il 2021 sembra essere l’anno giusto per la cantante novarese, che pubblica di seguito Nps e Illegal. Soprattutto con l’ultimo brano Freestyle, uscito lo scorso 26 Novembre per Visory Records distribuito da Universal Music Italia grazie anche all’incontro con Davide Nicosia A&R e produttore discografico, la creator sembra essersi ritagliata uno spazio di mercato in cui nessuna cantante era ancora arrivata. Freestyle è presentato come il primo brano drill femminile italiano, con Grelmos che ha deciso di pubblicare anche un video ufficiale della canzone totalizzando piu’ di 2 MLN di visualizzazioni su tutte le piattaforme digitali, con ‘’MMA’’ invece la cantante si affaccia ad un brano di respiro internazionale vantando la collaborazione del produttore londinese 5ive Beatz già produttore di artisti come Future, Pop Smoke e molti altri.