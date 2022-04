Gli Hate Moss online con il nuovo singolo “Peonia”

“Peonia” è il titolo del nuovo singolo estratto dal secondo album degli Hate Moss “NaN”. Il duo dall’8 aprile sarà anche in tour

Peonia è il titolo del nuovo singolo estratto dal secondo album degli Hate Moss “NaN”.

Tutto ciò che è sbagliato diviene giusto, quando si ama. Questa è la dedica che questa semplice canzone d’amore vuole esprimere. Un brano in stile trip-hop con accenni minimal techno ed influenze di cumbia, pensato per appartenere a quelle playlist di fine nottata, quando siamo stanchi di tutto e ci vogliamo lasciar coccolare da frequenze basse e vibrazioni tantriche.

Ian: “Peonia è banalmente una canzone d’amore, Tina scherzosamente mi ha detto che non avevo mai scritto una canzone per lei, così ho deciso di scrivere Peonia che è il nome del suo fiore preferito. Il testo parla delle difficoltà che ogni relazione si trova ad affrontare e di come cerchiamo di andare avanti perché alla fine, quando le cose sono fatte a fin di bene, tutto ciò che sembra sbagliato si rivela giusto. Nasce come una canzone in stile Cumbia che in seguito è diventata più trip hop e dark wave.”

Tina: “Le melodie hanno riferimenti orientali per portare chi ascolta in un ambiente esotico, perché la sensualità in una canzone d’amore è fondamentale.

La scelta di pubblicare questa come seconda traccia inedita è solo quella di variare tra le lingue e gli stili delle uscite, questo perché scrivendo in più lingue vogliamo far sì che la mescolanza delle nostre culture sia percepita anche nella struttura dei nostri dischi.”

Queste sono le prime date del nuovo tour confermate:

8/4 – Beatnik – Campobasso – Italy

9/4 – Cantina Bianco – Gioi Cilento -Italy

14/4 – Telwe – Ankara – Turkey

15/4 – Dinozor Bar – Izmir – Turkey

16/4 – Karga – Istanbul – Turkey

21 – 4 – Nof – Firenze – Italy

23/4 – Base Palazzolo s/O – Brescia – Italy

6/5 – Klang – Roma – Italy

7/5 – Mamamu – Napoli – Italy

8/5 – Scumm – Pescara – Italy

14/5 – The Shacklewell Arms – London – Uk

17/5 – The Library – Oxford – Uk

18/5 – The Lanes – Bristol – Uk

21/5 – Avionica – Avellino – Italy

26/5 – Sala Hollander – Sevilla – Spain

27/5 – CSA LAS VEGAS – Malaga – Spain

28/5 – Mal De Ojo Producciones – Madrid – Spain