Dog Byron feat. Turin Brakes: fuori il singolo “Around”

Dog Byron in feat con la formazione alternative rock inglese Turin Brakes: fuori il singolo “Around” e il nuovo album “Open”

“Around” è il titolo del nuovo singolo di Dog Byron, disponibile in tutte le piattaforme digitali. Per questo brano, la band del musicista romano Max Trani si è avvalsa della collaborazione della formazione alternative rock inglese Turin Brakes, annunciando contestualmente il nuovo album “Open”.

“Around” scritta dal compositore Andrea Ciccarelli vede una stretta collaborazione tra il musicista italiano e la band inglese. La linea vocale in inglese vede un vero e proprio duetto tra Olly Knights e Trani, mentre le chitarre di Gale Paridjanian impreziosiscono il pezzo con un assolo finale di slide. Il testo racconta i momenti di solitudine dopo la fine di una relazione e la speranza di un nuovo inizio nella migliore tradizione indie folk rock. Le delicate chitarre acustiche di Trani fanno da sfondo a strofe e ritornelli, dove la morbida ritmica del basso di Marco De Ritis con la batteria di Vieri Baiocchi restituiscono al brano un’atmosfera di tranquillità.

La collaborazione tra Dog Byron e Turin Brakes, che saranno gli unici ospiti del disco, nasce da vari incontri in giro per l’Europa, fatti di palchi e chilometri percorsi assieme, chitarre e amore per il rock. Una stima e condivisione che si è consolidata già dal 2016, anno in cui Dog Byron ha iniziato ad esibirsi come open act a numerose date dei loro tour. Finché, oggi, ne è scaturita questa canzone che cristallizza una comunione artistica, d’intenti e di stile.

