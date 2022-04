“Calma” è il nuovo singolo di Angela Iris

“Calma” è la soluzione che Angela Iris ha trovato per le sue ansie, per le sue paure, per la sua inquietudine: il brano è fuori in digitale

Calma è la soluzione che Angela Iris ha trovato per le sue ansie, per le sue paure, per la sua inquietudine. Calma è tutto ciò che può salvare Angela Iris dalla parte oscura della sua Psiche. I suoni soul, lo-fi della produzione di Plastica, accompagnano un testo sentito, fosco nelle strofe e pieno di speranza nel ritornello, intonato dal timbro inconfondibile di Angela Iris. Contestualmente al brano, esce anche il videoclip in Anteprima su Skytg24.

Il suo progetto discografico cantautorale nasce dopo anni di gavetta live che la porta a esibirsi in centinaia di date in giro per l’Italia, arrivando negli ultimi anni ad aprire i concerti di nomi importanti della musica indipendente italiana, quali Bianco, Vallanzaska, Giorgieness, Lorenzo Kruger, e internazionale come Laura Gibson.

In questo il perido, dalla collaborazione con il produttore milanese Nati (Andrea Cattaldo), nasce Un Bel Guaio, l’EP d’esordio uscito il 28 agosto 2020 distribuito da Artist First, che l’ha portata, tra l’altro, ad esibirsi sul palco di Radio Deejay a Riccione per l’edizione 2020 di Deejay On Stage e ad essere inserita, con il brano “Guaio” nelle playlist editoriali di Spotify “New Music Friday Italia” e “Scuola Indie“. Il disco, contemporaneamente, sancisce l’abbandono dell’artista alle sonorità pop a favore di un mondo sonoro più vicino all’urban e al soul/R&B. A maggio 2021 pubblica “Whisky” in collaborazione con suo fratello, il trapper Flacko, brano che viene inserito da Spotify nelle playlist “Anima R&B” e “Novità Rap Italiano”. Tra fine del 2021 e l’inizio del 2022 pubblica Baileys e Acquario i primi due singoli prodotti dalla sua amica e produttrice Plastica (nome d’arte di Matilde Ferrari) e pubblicati usciti per l’etichetta Piuma Dischi.

La produzione è di Matilde Ferrari (Plastica, Sugar Publishing)

mix e mastering Jurijgami @auditoria records

Etichetta Piuma Dischi