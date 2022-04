“The Front Runner” su Rai 5: la trama del film

In televisione arriva “The Front Runner. Il vizio del potere”: in prima serata su Rai 5 il film che racconta la storia di Gary Hart

Dalla travolgente candidatura per la nomination presidenziale democratica del 1988 allo scandalo per la relazione extraconiugale con Donna Rice: il film di Jason Reitman “The Front Runner. Il vizio del potere” – in onda martedì 5 aprile alle 21.15 su Rai 5, senza interruzioni pubblicitarie – racconta l’ascesa e la caduta del carismatico senatore Gary Hart. Nel cast, Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons, Sara Paxton, Molly Ephraim, Kaitlyn Dever. Travolto dallo scandalo, il senatore Hart fu costretto a lasciare la corsa: un evento che lasciò un profondo e duraturo impatto sulla politica americana e sulla scena mondiale. Il film, tratto dal libro “All The Truth Is Out” di Matt Bai, ha aperto il 36° Torino Film Festival del 2018, nella sezione “Festa Mobile”.