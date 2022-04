“Miss Senza Trucco”: a Biella eletta Greta Galbianco

“Miss Senza Trucco”, la prima del 2022 eletta a Biella: a Greta Galbianco, studentessa vicentina, la prima fascia di Raspelli in Miss Monnalisa nel Mondo di Cesare Morgantini

Greta Galbianco, 20 anni, vicentina di Arcugnano, studentessa ma anche fotomodella e già con esperienze di conduzioni televisive, è la prima Miss Senza Trucco 2022, la fascia ideata tre anni fa da Edoardo Raspelli per il concorso di Cesare Morgantini Miss Monnalisa nel Mondo.

L’ha proclamata il giornalista Andrea Guasco, conduttore della serata che si è svolta a Biella al ristorante Sikuli di Orazio Saitta. La biellese Linda Quaglia, 20 anni, è invece la vincitrice della tappa di ‘Miss Monnalisa nel Mondo 2022’.

Al colorato ristorante siciliano di via Piave si sono viste le tre uscite delle ragazze in abito casual, elegante ed in costume da bagno davanti alla giuria che aveva in Edoardo Raspelli il presidente.

Tra un passaggio e l’altro si sono assaggiati cinque tipi diversi di arancini di riso, caponata di melanzane, una meravigliosa mozzarella in carrozza…accompagnati dai vini dell’isola serviti e presentati dal sommelier della FISAR Michele Passanante. Edoardo Raspelli ha dato la sua fascia personale di ‘Miss Senza Trucco’ a Greta Galbianco, quale massima esponente della bellezza acqua e sapone nell’ idea lanciata tre anni fa all’interno del concorso ideato e diretto da Cesare Morgantini con grande rilievo mediatico (compreso il consenso e gli applausi di un celebre fotografo come Oliviero Toscani).

CHI E’ LA PRIMA MISS SENZA TRUCCO DEL 2022

La modella Greta Galbianco ( “altezza: 1,70; seno: 87 cm; fianchi: 90 cm; giro vita: 64 cm; scarpe: 38,5; taglia: 38/40; peso: 50 kg) si presenta così: “Salve a tutti. Sono Greta Galbianco, una frizzante ragazza bruna dai grandi occhi verdi, proveniente dalla provincia di Vicenza, da una piccola città del Veneto ricca di arte.

Ho 20 anni, sono una studentessa di lingue e ben presto vorrei approdare anche nello studio del giornalismo. Attualmente sono una conduttrice televisiva in emittenti televisive private, e sono una modella, reduce dalla finale di diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Mondo Italia. Nel tempo libero assisto a incontri pugilistici dato che è una disciplina che ho praticato per quattro anni a partire dall’età di 12 anni. Determinata spigliata tenace, fin da bambina ho avuto il pallino per il mondo dello spettacolo: sto inseguendo il mio sogno che, piano piano, si sta realizzando”.

Ed eccola alla conduzione (ma anche con qualche scappatina in regia) su One TV Emilia (con i programmi “Camera con vista” e “Piazza Grande”), TVA (“W la Musica”), Rete 8 VGA (“Punto Radio”)…

E’ così ripartito il concorso di bellezza più interessante e divertente d’ Italia che in ogni tappa è un vero e proprio show con ospiti del mondo della tv e dello spettacolo e che a Biella ha visto esibirsi Matteo Carraro, prestigiatore vincitore due volte del campionato italiano di magia (2017 e 2018) e Giorgio Piovera, cantante impersonator di Biagio Antonacci. Tutti fotografati da Osvaldo Rubinelli. Main sponsor dell’evento Daclè Farmaceutica, presieduta da Paolo Campiglio, la cui fascia ‘Miss Bellezza e Salute’ è andata a Isabella Saladino, 24 anni, di Bergamo; sponsor di tappa gli allestimenti floreali di Rosacamelia Group. In rappresentanza del comune di Biella c’era il consigliere Alessio Ercoli che ha fatto gli onori di casa.

LE FASCIATE

Le altre ragazze premiate con la fascia sono state Beatrice Anedda, 20 anni, di Brescia, e Giulia Lo Grippo, 15 anni, di Torino. Ora il concorso si sposta dalla Sicilia in terra biellese (il Sikuli di via Piave) alla vera Sicilia, al Castello Zagrì (Licata) per la prima tappa della selezione nazionale 2022 nella regione del sud.

E’ la partenza di una lunga serie di tappe di avvicinamento alla finale nazionale del 8, 9 e 10 settembre all’ Hotel Kursaal di Cattolica, nella Riviera Romagnola. Il tutto ha permesso alle ragazze, ai loro accompagnatori, ai giornalisti anche provenienti da altre zone d’Italia, di scoprire altri gioielli di ospitalità e perfino bellezze anche architettoniche, come il b/b Carusera di Alessandro Ciccioni accanto all’austero fiabesco castello di Castellengo di Cossato od a Bioglio i restauri di Villa Santa Teresa, cui talvolta fa da guida lo stesso sindaco, Stefano Ceffa.

Bioglio, tra l’altro, è la zona d’origine della famiglia Campari e quella di adozione di Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton , il topolino più famoso e più “letto” al mondo, che qui aveva anche un’azienda agricola modello. In zona si sta lavorando per una seconda tappa biellese proprio a Bioglio, nel nuovo parco di Villa Santa Teresa, per i primi di maggio.