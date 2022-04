Guerra in Ucraina: von der Leyen e Borell in missione a Kiev

Guerra in Ucraina: missione Ue a Kiev con von der Leyen e Borell. La presidente della Commissione europea e l’Alto rappresentante per la Politica estera vedranno Zelensky

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante per la Politica estera e la sicurezza dell’Unione Europea, Josep Borell, si recheranno a Kiev questa settimana per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È quanto si apprende da un tweet pubblicato dal portavoce capo della Commissione europea, Eric Mamer, che ha precisato come i due leader europei si recheranno nella capitale ucraina prima dell’evento #StandupforUkraine che si svolgerà sabato 9 aprile a Varsavia.

Quest’ultima iniziativa, spiega la Dire (www.dire.it), è un evento organizzato dalla presidente della Commissione e dal primo ministro canadese, Justin Trudeau, per raccogliere donazioni e fondi da destinare ai rifugiati che scappano dalla guerra in Ucraina. Artisti da tutto il mondo come Madonna, Elton John, Miley Cyrus e altri hanno già aderito alla campagna e altri si uniranno.

