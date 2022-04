Amazon lancia il suo brand di abbigliamento Aware

Amazon ha lanciato Aware, brand di abbigliamento conscious per uomo e donna, con l’obiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” entro il 2040

Se il tema della sostenibilità sembra essere quello dominante per il futuro della moda, ecco che anche il numero uno dell’e-commerce mondiale scende pesantemente in campo: Amazon ha infatti lanciato “Aware”, brand di abbigliamento conscious per uomo e donna.

Le nuove proposte moda, certificate e create a partire da materiali organici, riciclati o di origine biologica, debutterà negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, ma anche in Francia, Germania, Italia e Spagna.

Oltre all’abbigliamento, Amazon Aware include prodotti per la cura del corpo e dei capelli Fairtrade che non utilizzano imballaggi di plastica. Tra gli articoli di moda di Amazon Aware ci sono jeans, t-shirt, felpe, abiti in jersey e canotte.

«Ci impegniamo a creare programmi che contribuiscano a un futuro più sostenibile – ha commentato Matt Taddy, vice president di Amazon Private Brands – Amazon Aware è un altro passo avanti nel nostro impegno a testare, apprendere e innovare, offrendo al contempo ai nostri clienti prodotti per tutti i giorni, a basso prezzo, il tutto con certificazioni di terze parti presenti nel nostro programma Climate Pledge Friendly».

È difficile valutare la portata dell’insieme dei marchi di abbigliamento di Amazon: i mercati europei conoscono le etichette Meraki (abbigliamento basic), Find (streetstyle), Simple Joys e Spotted Zebra (kidswear), Truth & Fable (abiti da sera), Iris&Lilly (lingerie), Lolias (gioielli), Core 10 (abbigliamento sportivo). Per non parlare delle collaborazioni tramite The Drop e i capi basic di Amazon Essentials.

Mettendo insieme una galassia così variegata, Kantar (leader mondiale nell’insights, consulenza e data management) stima che Amazon sia divenuto il ​​secondo più grande distributore di abbigliamento online in Europa, dietro a Zalando e che la sua quota di mercato sia del 7,6%. Amazon Aware offre per il momento 66 prodotti, la metà dei quali sono articoli di moda, che vanno dal lotto di calzini ai jeans passando per la t-shirt, la felpa in pile, l’abito in jersey e la canotta.