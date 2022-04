Su Rai 5 il film “Ovunque proteggimi”: ecco la trama

In seconda serata su Rai 5 “Ovunque proteggimi”: ecco la trama del film che racconta l’amore in un reparto psichiatrico

La storia di Alessandro, un cinquantenne che consuma la propria esistenza tra locali notturni e slot machine. Tanto da finire ricoverato in psichiatria, dopo aver perso la testa davanti al rifiuto della madre di dargli 200 euro. Prende le mosse da qui il film di Bonifacio Angius “Ovunque proteggimi”, in onda in prima visione lunedì 4 aprile alle 22.15 su Rai 5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”, senza interruzioni pubblicitarie.

Nel cast, Alessandro Gazale, Francesca Niedda, Antonio Angius, Gavino Ruda, Teresa Soro. Proprio in quel reparto psichiatrico Alessandro conosce Francesca e con lei inizierà un’avventura che svelerà tutte le fragilità, ma anche il desiderio di normalità. Presentato al 36° Torino Film Festival nel 2018 nella sezione “Festa Mobile” il film è stato candidato ai Nastri D’argento 2019 nella categoria “Migliore Soggetto”.