Relazioni: perché gli appuntamenti online sono diventati così popolari?

Al giorno d’oggi chi non conosce una coppia nata attraverso un incontro online? Molti di noi hanno certamente provato in prima persona le app per appuntamenti. Ormai nessuno si stupisce nel vedere relazioni solide e durature tra persone che si sono conosciute su internet. Questa modalità di ricerca dell’amore è diventata ancora più popolare durante la pandemia, quando le restrizioni rendevano difficile ogni altra forma di contatto. Le ragioni per cui le piattaforme per incontri attirano un numero di utenti in crescita sono numerose: vediamone alcune.

Come si è passati da incontri tradizionali a dating online

La causa principale del passaggio progressivo tra gli incontri tradizionali a quelli online è certamente da ricercare nell’introduzione di nuove tecnologie digitali. Con l’avvento di internet e poi degli smartphone, il nostro modo di comunicare ha attraversato una vera rivoluzione.

Oggi la digitalizzazione continua a procedere a passi da gigante, e in qualunque momento possiamo connetterci con persone in tutto il mondo. Per chi cerca incontri o un nuovo amore, le app permettono di risparmiare tempo e di espandere la propria area di ricerca, ottenendo anche un maggiore controllo sul tipo di persona da conoscere. Non serve più passare un’intera serata con uno sconosciuto per capire se si condividono hobby, interessi e valori: basta leggere il suo profilo per verificare se c’è una compatibilità di base. In un mondo in cui essere sempre impegnati è la norma, e tante delle nostre attività di lavoro o svago sono passate online, non sorprende che anche le relazioni sentimentali seguano un percorso simile.

Funziona nelle relazioni con differenza di età

Le tendenze attuali indicano che gli incontri online sono particolarmente popolari tra chi cerca relazioni con persone di età diversa. Conoscere persone più mature o più giovani offline può essere difficile, perché spesso non si frequentano gli stessi luoghi o gli stessi gruppi di persone. Per un uomo giovane affascinato da donne mature è spesso più comodo consultare recensioni in cerca del miglior sito per cougar , dove entrare in contatto con il tipo di persona desiderato con pochi click. Tanti utenti apprezzano anche la maggiore discrezione offerta dalle piattaforme online, così da poter provare nuove esperienze lontano da pettegolezzi o giudizi altrui. Invece di approcciare qualcuno in un bar, davanti ai propri amici, si possono così impostare i filtri di ricerca e inviare messaggi ai profili più interessanti, nella privacy di casa. Questo approccio è anche adatto a chi non abbia esperienze precedenti nelle relazioni con una differenza di età notevole. Chiacchierando in chat ci si può fare un’idea più precisa e capire se questa avventura fa al caso proprio, prima di organizzare un incontro di persona.

Amore in città oppure a distanza?

Un’altra caratteristica unica delle app per incontri è la possibilità di scegliere possibili partner in base alla loro posizione geografica con maggiore precisione. Questo vale sia per chi cerchi qualcuno nella stessa città, sia per chi vuole provare una relazione internazionale a distanza.

Le funzioni di geolocalizzazione sono oggi così precise da indicare persino se ci si è trovati per caso nello stesso luogo insieme a un altro utente. È possibile così trovare qualcuno che frequenti gli stessi locali, o che abbia visitato la stessa mostra d’arte , così da avere già un’indicazione di possibili interessi in comune. Questa funzione è utile anche per chi sia in vacanza o in viaggio di lavoro e abbia voglia di compagnia per una sera o per qualche giorno in un’altra città.

D’altro lato, diverse persone sono invece interessate alla possibilità di connettersi con utenti in altre nazioni per iniziare una frequentazione a distanza. Per alcuni il desiderio nasce da una passione per culture e lingue diverse, in altri casi si tratta di semplice curiosità e voglia di fare esperienze nuove. A volte queste relazioni continuano online attraverso messaggi e chiamate video, altre possono portare a incontri di persona che si coronano con un matrimonio.

Gli incontri online sono più aperti e inclusivi

I siti di incontri sono spesso considerati come un luogo sicuro e inclusivo per conoscere persone dai gusti e dalla sessualità affine. Abbiamo già accennato alla loro utilità per incontrare cougar e persone di età diverse, ma le app di dating sono popolari anche tra la comunità bondage, tra chi cerca scambi di coppia e in generale chi ha un approccio meno tradizionale alle relazioni.

Non meno importante è il loro ruolo per la comunità LGBTQ+ , all’interno della quale moltissime persone trovano amore o avventure sulle app per incontri. Per molti utenti, soprattutto durante la pandemia, questi siti sono diventati un’importante alternativa a locali ed eventi, e hanno permesso di instaurare nuove amicizie o relazioni. Anche chi per ragioni personali non abbia fatto coming out può iniziare la ricerca di un nuovo amore online, lontano da occhi indiscreti.

Le app di incontri non sostituiranno mai del tutto le relazioni nate in modo tradizionale, ma sono ormai considerate allo stesso livello. Con le loro caratteristiche uniche, continueranno a essere la scelta preferita di tante persone di ogni età.