Meli torna dopo due anni con una nuova canzone

Meli pubblica per Futura Dischi il singolo $EXY DELIR*O con Sethu e Snepper: l’inizio di un nuovo capitolo con un brano dalla doppia personalità

A due anni di distanza dal debut album “PLEASE, WAIT”, torna una delle promesse del panorama musicale contemporaneo: MELI e Futura Dischi annunciano il nuovo singolo $EXY DELIR*O con Sethu e Snepper.

Dopo un lungo periodo di silenzio, interrotto solo dai brani con Mameli e con gli Iside, Meli torna in vesti inedite. Dopo oltre sei milioni di stream, il coraggio e la voglia di sperimentare di Meli l’hanno visto virare verso nuovi orizzonti musicali, seguendo un istinto artistico puro. Inizia così un capitolo nuovo, che non vuole rinnegare il passato, ma sciogliere ogni vincolo che un debutto così importante può far sentire. Lo fa con un brano di rottura, selvaggio e dalla doppia personalità: da una parte lascia urlare echi tribali, che trascinano l’ascoltatore in un loop senza freni, dall’altra si calma dopo la prima metà con una componente chill e vaporosa.

“$EXY DELIR*O, ovvero 6 facce, 100 personalità. La mia vita in preda ad un delirio di personalità. Tutto ciò che tocchi, lo cambi. Tutto ciò che cambi ti cambia.” (Meli)

CREDITS

Eseguito da: Meli, Sethu, Snepper

Scritto da: Alessio Meli, Marco De Lauri

Prodotto da: Snepper, Meli

BIO

Alessio Meli nasce a Catania nel 1998. Dopo il successo virale di Capofitto, ottenuto da indipendente, pubblica nel 2020 “Please Wait”, il suo disco d’esordio (Futura Dischi/Sony Music). Nella categoria indie-pop, si classifica all’8 posto tra i dischi italiani più ascoltati del 2020 e al 3 posto tra i dischi d’esordio più ascoltati in Italia. Nel 2020, post disco, appare solo in un featuringcon Mameli nel brano Mappa e con gli Iside nel brano Delta. Dopo due anni di silenzio, nel 2022 pubblica il singolo $EXY DELIR*O, che dà il via ad un nuovo progetto discografico.

https://www.instagram.com/melidontcry/