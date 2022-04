Melanoma uveale: dal Chmp via libera a tebentafusp

Melanoma uveale non resecabile o metastatico: il Chmp dell’Ema ha adottato un parere positivo che raccomanda l’approvazione di Kimmtrak (tebentafusp)

Il Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha adottato un parere positivo che raccomanda l’approvazione di Kimmtrak (tebentafusp) per il trattamento di pazienti adulti HLA-A*02: 01-positivo con melanoma uveale non resecabile o metastatico (mUM).

Se approvato, tebentafusp sarebbe la prima terapia del recettore delle cellule T disponibile in commercio in Europa. La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di Immunocore è stata esaminata secondo la procedura di valutazione accelerata dell’Ema, che viene concessa se il CHMP determina che il trattamento è di grande interesse dal punto di vista della salute pubblica e rappresenta un’innovazione terapeutica.

“La raccomandazione di tebentafusp da parte del Chmp ci porta più vicini a fornire un’opzione di trattamento tanto necessaria ai pazienti in Europa”, ha detto Bahija Jallal, amministratore delegato di Immunocore “Quest’anno, a centinaia di persone in tutta l’UE verrà diagnosticato un melanoma uveale metastatico. Lasciati con opzioni minime o nulle, questi pazienti hanno una prognosi devastante. Tebentafusp è la prima terapia a dimostrare un beneficio di sopravvivenza nei pazienti con questa malattia, fornendo una nuova speranza a questi individui e ai medici che li trattano”.

La raccomandazione arriva appena un mese dopo l’approvazione normativa di tebentafusp da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti il mese scorso (25 gennaio), rendendola la prima e ora unica terapia per il trattamento del melanoma uveale non resecabile o metastatico ad essere approvata dalla Fda.

La raccomandazione del Chmp per tebentafusp si basa sui risultati dello studio clinico di fase 3 IMCgp100-202 di Immunocore, pubblicati nel numero del 23 settembre 2021 del New England Journal of Medicine. Lo studio randomizzato ha valutato la sopravvivenza globale (OS) di tebentafusp rispetto alla scelta dello sperimentatore (pembrolizumab, ipilimumab o dacarbazina) in pazienti con mUM precedentemente non trattati. 378 pazienti sono stati randomizzati in un rapporto 2:1 a tebentafusp o alla scelta dello sperimentatore.

I dati dello studio, il più grande studio di fase 3 intrapreso nella mUM, hanno mostrato che tebentafusp ha dimostrato un beneficio mediano di OS senza precedenti come trattamento di prima linea. L’ hazard ratio (HR) di OS nella popolazione intention-to-treat ha favorito tebentafusp, HR=0,51 (95% CI: 0,37, 0,71); p<0,0001, rispetto alla scelta dello sperimentatore (82% pembrolizumab; 13% ipilimumab; 6% dacarbazina). Negli studi clinici, in entrambi i bracci, i pazienti hanno interrotto il trattamento per la progressione della malattia, a meno che il paziente non stesse ottenendo altri benefici, o per tossicità inaccettabile.

Paul Nathan, responsabile del melanoma uveale per l’Organizzazione europea per la ricerca e il trattamento del cancro, ha detto: “Il melanoma uveale metastatico è stato storicamente associato a una prognosi particolarmente sfavorevole e, fino ad ora, è stato refrattario alla maggior parte dei trattamenti. Tebentafusp rappresenta una nuova forma significativa di trattamento, offrendo la possibilità di una vita più lunga per i pazienti con la malattia, e con essa la speranza”.

Nello studio randomizzato di fase 3 di tebentafusp, le reazioni avverse legate al trattamento erano gestibili e coerenti con il meccanismo d’azione proposto. Tra i pazienti trattati con tebentafusp, gli eventi avversi di grado 3 o superiore più comuni erano rash (18%), piressia (4%) e prurito (5%). Nei 245 pazienti trattati con tebentafusp, la sindrome da rilascio di citochine (CRS) di grado 3 si è verificata in <1% dei pazienti ed è stata generalmente ben gestita. Non ci sono stati eventi CRS di grado 4 osservati nello studio clinico di fase 3.

Informazioni sul melanoma uveale

Il melanoma uveale è una forma rara e aggressiva di melanoma che colpisce l’occhio. Anche se è il più comune tumore maligno intraoculare primario negli adulti, la diagnosi è rara, e fino al 50% delle persone con melanoma uveale alla fine svilupperà la malattia metastatica. Il melanoma uveale non resecabile o metastatico ha tipicamente una prognosi sfavorevole e non aveva alcun trattamento approvato fino al tebentafusp.

Informazioni su tebentafusp

Tebentafusp è una nuova proteina bispecifica composta da un recettore solubile per le cellule T fuso con una funzione immunitaria anti-CD3. Il farmaco mira specificamente a gp100, un antigene del lineage espresso nei melanociti e nel melanoma. Questa è la prima molecola sviluppata utilizzando la piattaforma tecnologica ImmTAC di Immunocore, progettata per reindirizzare e attivare le cellule T a riconoscere e uccidere le cellule tumorali. Tebentafusp ha ottenuto la Breakthrough Therapy Designation, la designazione Fast Track e la designazione di farmaco orfano da parte della FDA negli Stati Uniti, l’Accelerated Assessment da parte dell’EMA e la designazione di Promising Innovative Medicine (PIM) nell’ambito del UK Early Access to Medicines Scheme per il melanoma uveale metastatico.