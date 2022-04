HERO Italia e AIRC insieme per la ricerca sul cancro

Per il terzo anno consecutivo HERO Italia, leader del settore delle confetture e marmellate light, ha scelto di rinnovare la collaborazione a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, il primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia.

Fino ad agosto, i vasetti di marmellata e confettura Hero Light, brand di punta dell’azienda, saranno distribuiti in edizione speciale con il doppio logo “Hero per AIRC”. Per ogni confezione di confettura o barretta del suo brand Hero Light, l’azienda destinerà 10 centesimi di euro a sostegno della ricerca.

La collaborazione è anche l’occasione per ribadire l’importanza dei corretti stili di vita. Oggi sappiamo che se tutti adottassero uno stile di vita corretto si potrebbe evitare la comparsa di circa un caso di cancro su tre. La prevenzione, quindi, è nelle mani di ognuno se oltre a mangiare in modo sano ed equilibrato, eliminiamo il fumo e riduciamo fattori di rischio come la sedentarietà e l’obesità. L’American Institute for Cancer Research ha calcolato che abitudini alimentari poco salubri sono responsabili di circa tre tumori su dieci. Inoltre, è sempre più chiaro che una dieta salutare va adottata fin dalla più tenera età, anche se non è mai troppo tardi per migliorare le proprie abitudini.