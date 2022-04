Guerra in Ucraina, Mondo in Cammino annuncia: Ivankiv liberata

Guerra in Ucraina, Mondo in Cammino: “Le forze russe hanno lasciato Ivankiv. Purtroppo non abbiamo ancora notizie da Radinka”

Da Mondo in Cammino arrivano novità sulle guerra che da oltre un mese sta devastando l’Ucraina. “Sappiamo che le forze occupanti hanno lasciato Ivankiv nelle ultime 48h, lasciando desolazione dietro di sé. Il ponte di comunicazione sud con la capitale Kiev sul fiume Teteriv é stato abbattuto. Abbiamo poche notizie dai nostri contatti sul luogo non solo per la mancanza di copertura di rete, ma anche dal fatto che le forze di occupazione hanno sequestrato e distrutto molti dei cellulari personali della popolazione”.

“Vladik con la sorellina e la madre Anya si sono rifugiati in Germania, al momento abbiamo buone notize da loro. Purtroppo non abbiamo ancora notizie da Radinka, vi aggiorneremo il prima possibile! Abbiamo lanciato una raccolta fondi per il villaggio di Radinka ed Ivankiv. AL MOMENTO, DATA LA GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE, E’ LA SOLA COSA CHE CONCRETAMENTE POSSIAMO FARE”.

Appena ci saranno le possibilità, il denaro raccolto sarà inviato in loco. https://www.mondoincammino.org/sostieni-progetti/ Via bonifico con causale “progetto oltre Radinka”

IT 17 R 08833 30261 000110111496 Come Direttivo MIC inviamo un abbraccio ad i nostri amici ucraini e tutti i loro connazionali che soffrono per il conflitto. Speriamo in un cessate il fuoco in tutta l’Ucraina il prima possibile.

Il Direttivo MIC