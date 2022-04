Stoltenberg e Jovanotti ospiti da Fazio a “Che tempo che fa”

In prima serata su Rai 3 il Segretario Generale NATO Stoltenberg a “Che Tempo Che Fa”. Ci saranno anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e Jovanotti

Ospiti della puntata di “Che Tempo che Fa”, in onda domenica 3 aprile dalle 20 (alle 20 Che Tempo Che Fa – Anteprima e dalle 20.30 Che Tempo Che Fa) il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg; il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio; l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi. La puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, sarà in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di intellettuali, giornalisti e inviati.

C’è anche Jovanotti

Lorenzo Jovanotti sarà ospite in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 3 aprile dalle 20.00 su Rai 3. Il celebre cantautore presenterà il nuovo Jova Beach Party e si esibirà live con “I love you baby” nuova traccia del Disco del Sole, che da oggi, 1° aprile, vede la pubblicazione su tutte le piattaforme digitali di otto nuove canzoni (“Mediterraneo”) che seguono quelle de “La primavera”, che ha raggiunto la vetta dell’airplay radiofonico. Lorenzo, che ha firmato il brano sanremese di Gianni Morandi “Apri tutte le porte” (terzo al Festival e Disco d’Oro), tornerà live quest’estate sulle spiagge italiane dal 2 luglio con la seconda edizione del Jova Beach Party, che nel 2019 è stato il live ad aver raccolto più pubblico con 600mila spettatori. L’ultima tappa, all’aeroporto di Linate chiuso per lavori, è stato l’ultimo grande evento live prima della chiusura per la pandemia e ha entusiasmato 100 mila persone.